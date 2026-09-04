Natalia Grosiak żegna się z przeszłością. Mówi wprost: "tamtej dziewczyny już nie ma"

Natalia Grosiak zamyka ważny rozdział. „Tamtej dziewczyny już nie ma”

Fani Natalii Grosiak mają powody do radości. Artystka, znana z niepowtarzalnej barwy głosu i niezwykłej scenicznej autentyczności, odsłania ostatnią kartę przed premierą swojego solowego albumu. Nowy utwór to symboliczne pożegnanie z trudnymi emocjami i zapowiedź zupełnie nowego etapu w jej życiu.

Mowa o singlu „Ostatnia piosenka o tobie”, który jest czymś znacznie więcej niż tylko kolejną piosenką. To utwór pełen oczyszczenia, w którym wokalistka ostatecznie rozlicza się z przeszłością, by zrobić miejsce na to, co dopiero przed nią. Sama artystka nie ukrywa, że to dla niej wyjątkowo ważny moment.

„Ostatnia piosenka o tobie” to takie pożegnanie z tamtą dziewczyną, której już nie ma. Jest to zamknięcie bardzo długiego etapu życia, w którym formowała się pewna postać, która w tym momencie zamyka to, co za mną, i rozpoczyna coś nowego – mówi Natalia Grosiak. – Bardzo zapraszam was wszystkich do wysłuchania tej przepięknej opowieści – dodaje.

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Wyjątkowa współpraca z Andrzejem Smolikiem

Za muzyczną przestrzeń nowego utworu odpowiada ceniony producent Andrzej Smolik. Jego charakterystyczny, unikalny klimat idealnie połączył się z intymnym ciężarem tekstu napisanego przez Natalię. Smolik nie przytłoczył opowieści, a zamiast tego stworzył dla niej niezwykle szlachetne i pełne oddechu tło.

Dzięki temu słowa mogą w pełni rezonować i wybrzmieć z całą mocą. To spotkanie dwóch niezwykle wrażliwych artystycznych osobowości zaowocowało wielowymiarową kompozycją, od której trudno się oderwać.

Premiera albumu Natalii Grosiak już wkrótce

Nowy singiel to ostatnia zapowiedź nadchodzącego albumu „Tamtej dziewczyny już nie ma”, którego premiera zaplanowana jest na 9 października. Na płycie znajdzie się łącznie jedenaście autorskich kompozycji. Artystka przygotowała też niespodziankę dla najwierniejszych fanów. Wszystkie albumy zamówione w przedsprzedaży będą zawierać zdjęcie oraz autograf wokalistki!

Znamy już pełną listę piosenek, które znajdą się na krążku. Są to: „Latarnik”, „Gdyby ktoś pytał”, „Czule mówię”, „Ostatnia piosenka o tobie”, „Ślady”, „Odłóż telefon”, „Teraz mam serce”, „Jesteś piękny”, „Nie dzieje się nic”, „Koreańskie seriale” oraz „Zimno ciepło”.