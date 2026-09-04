Natalia Grosiak żegna się z przeszłością. Mówi wprost: "tamtej dziewczyny już nie ma"

Redakcja Eska ROCK
2026-09-04 10:50

Natalia Grosiak rozpoczyna zupełnie nowy rozdział i ostatecznie rozlicza się z przeszłością! Jej najnowszy singiel, „Ostatnia piosenka o tobie”, to poruszające i symboliczne pożegnanie z dziewczyną, której – jak sama mówi – już nie ma. Utwór, który powstał we współpracy z cenionym producentem Andrzejem Smolikiem, jest ostatnią zapowiedzią nadchodzącego, solowego albumu artystki.

Natalia Grosiak
Autor: Bartek Wieczorek/ Materiały prasowe

Natalia Grosiak zamyka ważny rozdział. „Tamtej dziewczyny już nie ma”

Fani Natalii Grosiak mają powody do radości. Artystka, znana z niepowtarzalnej barwy głosu i niezwykłej scenicznej autentyczności, odsłania ostatnią kartę przed premierą swojego solowego albumu. Nowy utwór to symboliczne pożegnanie z trudnymi emocjami i zapowiedź zupełnie nowego etapu w jej życiu.

Mowa o singlu „Ostatnia piosenka o tobie”, który jest czymś znacznie więcej niż tylko kolejną piosenką. To utwór pełen oczyszczenia, w którym wokalistka ostatecznie rozlicza się z przeszłością, by zrobić miejsce na to, co dopiero przed nią. Sama artystka nie ukrywa, że to dla niej wyjątkowo ważny moment.

„Ostatnia piosenka o tobie” to takie pożegnanie z tamtą dziewczyną, której już nie ma. Jest to zamknięcie bardzo długiego etapu życia, w którym formowała się pewna postać, która w tym momencie zamyka to, co za mną, i rozpoczyna coś nowego – mówi Natalia Grosiak. – Bardzo zapraszam was wszystkich do wysłuchania tej przepięknej opowieści – dodaje.

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Wyjątkowa współpraca z Andrzejem Smolikiem

Za muzyczną przestrzeń nowego utworu odpowiada ceniony producent Andrzej Smolik. Jego charakterystyczny, unikalny klimat idealnie połączył się z intymnym ciężarem tekstu napisanego przez Natalię. Smolik nie przytłoczył opowieści, a zamiast tego stworzył dla niej niezwykle szlachetne i pełne oddechu tło.

Dzięki temu słowa mogą w pełni rezonować i wybrzmieć z całą mocą. To spotkanie dwóch niezwykle wrażliwych artystycznych osobowości zaowocowało wielowymiarową kompozycją, od której trudno się oderwać.

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Premiera albumu Natalii Grosiak już wkrótce

Nowy singiel to ostatnia zapowiedź nadchodzącego albumu „Tamtej dziewczyny już nie ma”, którego premiera zaplanowana jest na 9 października. Na płycie znajdzie się łącznie jedenaście autorskich kompozycji. Artystka przygotowała też niespodziankę dla najwierniejszych fanów. Wszystkie albumy zamówione w przedsprzedaży będą zawierać zdjęcie oraz autograf wokalistki!

Znamy już pełną listę piosenek, które znajdą się na krążku. Są to: „Latarnik”, „Gdyby ktoś pytał”, „Czule mówię”, „Ostatnia piosenka o tobie”, „Ślady”, „Odłóż telefon”, „Teraz mam serce”, „Jesteś piękny”, „Nie dzieje się nic”, „Koreańskie seriale” oraz „Zimno ciepło”.

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