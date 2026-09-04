Najlepsze albumy Depeche Mode. Oto nasza "piątka"

Ciężko sobie wyobrazić historię muzyki bez Depeche Mode, czyli grupy, która miała ogromny wpływ na tysiące artystów. Zespół cieszy się statusem kultowym w wielu krajach. Najlepszym przykładem jest Polska. Ostatnie wyprzedane koncerty Depeszów nad Wisłą są na to najlepszym dowodem. Brytyjska formacja nie zamierza zwalniać i wciąż jest aktywna wydawniczo. W 2023 na rynku pojawił się piętnasty studyjny album DM zatytułowany "Memento Mori", który zebrał bardzo pochlebne recenzje zarówno ze strony fanów, jak i krytyków muzycznych.

Depeche Mode - przełomowe single zespołu / Eska Rock

Od premiery "Memento Mori" minął ponad rok. Jest to więc doskonała okazja, aby stworzyć zestawienie obejmujące najlepsze płyty w dorobku Depeche Mode. Jak możecie się domyślać: wybór nie był prosty. W końcu Dave Gahan i spółka mają na koncie sporo dobrego. Ostatecznie jednak wskazaliśmy na 5 albumów, które bardzo lubimy i możemy z czystym sumieniem polecić wszystkim osobom, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z twórczością popularnych Depeszów.

Które studyjne albumy Depeche Mode wyróżniliśmy? Sprawdźcie w naszej galerii umieszczonej na samej górze artykułu.

Poniżej dowiecie się natomiast więcej o albumie "Black Celebration":

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