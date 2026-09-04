Oto albumy Depeche Mode, które trzeba znać. Tak prezentuje się nasz TOP5

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-09-04 10:07

Depeche Mode to zespół, który redefiniował muzykę alternatywną i synth pop. Od ponad czterech dekad formacja, z ogromnymi sukcesami, działa na rynku muzycznym. Kultowa grupa na swoim koncie ma piętnaście studyjnych albumów. W dyskografii nie brakuje krążków, które przeszły do historii. Postanowiliśmy wskazać te najlepsze.

Najlepsze albumy Depeche Mode. Oto nasza "piątka"

Ciężko sobie wyobrazić historię muzyki bez Depeche Mode, czyli grupy, która miała ogromny wpływ na tysiące artystów. Zespół cieszy się statusem kultowym w wielu krajach. Najlepszym przykładem jest Polska. Ostatnie wyprzedane koncerty Depeszów nad Wisłą są na to najlepszym dowodem. Brytyjska formacja nie zamierza zwalniać i wciąż jest aktywna wydawniczo. W 2023 na rynku pojawił się piętnasty studyjny album DM zatytułowany "Memento Mori", który zebrał bardzo pochlebne recenzje zarówno ze strony fanów, jak i krytyków muzycznych. 

Depeche Mode - przełomowe single zespołu / Eska Rock

Od premiery "Memento Mori" minął ponad rok. Jest to więc doskonała okazja, aby stworzyć zestawienie obejmujące najlepsze płyty w dorobku Depeche Mode. Jak możecie się domyślać: wybór nie był prosty. W końcu Dave Gahan i spółka mają na koncie sporo dobrego. Ostatecznie jednak wskazaliśmy na 5 albumów, które bardzo lubimy i możemy z czystym sumieniem polecić wszystkim osobom, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z twórczością popularnych Depeszów. 

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Które studyjne albumy Depeche Mode wyróżniliśmy? Sprawdźcie w naszej galerii umieszczonej na samej górze artykułu.

Poniżej dowiecie się natomiast więcej o albumie "Black Celebration":

Depeche Mode_young
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