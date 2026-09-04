"Nie wiem, czy nagramy kolejny album". Scott Ian na temat przyszłości Anthraxu

Już 18 września 2026 roku na rynku ukaże się długo oczekiwany album amerykańskiej formacji Anthrax. Cursum Perficio (jest to łacińska fraza, którą można przetłumaczyć jako "ukończę swoją podróż") to pierwsza płyta grupy, należącej do Wielkiej Czwórki Thrash Metalu, od dekady. Za produkcję nadchodzącego wydawnictwa odpowiada Jay Ruston, który był odpowiedzialny także za dwie poprzednie płyty Anthraxu: Worship Music oraz For All Kings. Płyta powstawała w Studiu 606 w Northridge w Kalifornii, które należy do Dave'a Grohla, wokalisty i gitarzysty Foo Fighters. Na Cursum Perficio znajdzie się 11 łącznie premierowych utworów.

Wróćmy jednak do tytułu płyty, który... wywołał falę domysłów. Sytuację postanowił wyjaśnić gitarzysta Scott Ian, który w najnowszym wywiadzie nie ukrywa, że nadchodzący krążek może być... ostatnim pełnowymiarowym albumem w historii Anthraxu.

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Nie wiem, czy nagramy kolejny album. Wydajemy tę płytę, a potem będziemy koncertować przez dwa lata. Wtedy wszyscy będziemy mieli po 65 lat i zobaczymy, jak się będziemy czuć. Możliwe, że po prostu będziemy wypuszczać pojedyncze utwory. Kto to wie? – wyznał Ian w rozmowie dla Rolling Stone Brasil.

Słowa te nawiązują do wcześniejszych spekulacji, które Ian podsycił już w maju tego roku. Pytany wówczas, czy tytuł krążka sygnalizuje definitywne pożegnanie, odparł: "Nie. Nie mówimy tego... Ale nie mówię też 'nie'".

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Który utwór amerykańskiej formacji Anthrax jest tym najlepszym? Na takie pytanie ostatnio postanowił odpowiedzieć gitarzysta Scott Ian. Muzyk grupy mocno zaskoczył swoim wyborem. Wskazał bowiem na kompozycję z albumu Cursum Perficio.

– Uważam, że "The Edge of Perfection" to najlepszy utwór w historii Anthraxu. Nigdy w całej naszej karierze nie napisaliśmy czegoś tak genialnego. Fakt, że dokonujemy tego po tylu latach na scenie, czyni ten moment jeszcze bardziej wyjątkowym – wyznał Ian w rozmowie dla Full Metal Jackie.

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