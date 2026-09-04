Te utwory uwielbiał Freddie Mercury! Jakie kompozycje, które ukształtowały frontmana Queen?

Gust muzyczny Farrokha Bulsary był naprawdę jedyny w swoim rodzaju. Chłopiec urodził się w Zanzibarze i już od najmłodszych lat uczęszczał na lekcje gry na pianinie. Zdecydowanie miał to tego ogromny talent i szybko przekonał się, że muzyka - ale również sztuka pojmowana dużo szerzej - to właśnie to, w czym jest w stanie odnaleźć siebie, co najlepiej może oddać jego emocje i przeżycia. Dzięki tym lekcjom Bulsara bardzo dobrze poznał muzykę klasyczną, aż w końcu zafascynował się operą. Po przeprowadzce do Londynu Farrokh zaczął uczyć się gry na gitarze i szczególnie bliska stała mu się wtedy twórczość m.in. The Who, Davida Bowie, Beatlesów, Jimiego Hendrixa oraz Led Zeppelin.

Nie da się ukryć, że zainteresowania muzyczne Freddiego Mercury'ego przekraczały wszelkie granice. Znalazło to swoje odwzorowanie w jego własnej twórczości, a pisząc i komponując był on w stanie osadzać się w takich gatunkach, jak rock and roll, rock klasyczny, heavy metal, folk, disco, ale także gospel, wspomniana wyżej opera czy tradycyjna muzyka indyjska. Artystyczny świat wokalisty i frontmana Queen nie miał żadnych granic.

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Czego za życia słuchał Freddie Mercury? Lista 25 zaskakujących kompozycji!

Nie da się tego nie zauważyć także wtedy, gdy prześledzi się listę dwudziestu pięciu kompozycji, które były szczególnie bliskie Freddiemu. Takową podali jego przyjaciele z zespołu. To właśnie Brian May, Roger Taylor oraz John Deacon stworzyli dla fanów i fanek nieodżałowanego wokalisty specjalistą playlistę, po przesłuchaniu której na własnej skórze przekonać się mogą oni o tym, co na co dzień inspirowało i porywało Mercury'ego.

Zestawienie 25 kompozycji znajdziesz w poniższej galerii: