Behemoth uderza z podwójną siłą. Nergal nagrał utwór z wokalistą Dimmu Borgir

Behemoth uderza z podwójną siłą. Nowy singiel i specjalne wydawnictwo już dostępne!

To prawdziwa gratka dla wszystkich fanów ekstremalnego grania. Zespół Behemoth zaprezentował właśnie swój najnowszy singiel i teledysk do utworu „In League with Satan”. To jednak nie wszystko – tego samego dnia premierę ma specjalne wydawnictwo grupy, „I, Scvlptor”, które kryje w sobie mnóstwo niespodzianek.

Nowy klip, za którego produkcję odpowiada Grupa 13, można już oglądać w sieci. Utwór jest coverem legendarnego zespołu Venom, a w jego nagraniu wziął udział gość specjalny. Mowa o Shagracie z Dimmu Borgir, który wsparł Nergala w partiach wokalnych.

Wywiadówka - Nergal

Nergal zdradza kulisy współpracy. „Idealnie pasował do mojej wizji”

Lider Behemotha, Nergal, w oficjalnym komentarzu wyjaśnił, skąd wziął się pomysł na nagranie właśnie tego utworu. Jak się okazuje, wszystko zaczęło się od planowania wspólnej trasy z norweskimi mistrzami symfonicznego black metalu.

Kiedy szukaliśmy nazwy dla naszej trasy z Dimmu Borgir, pomyślałem, że świetnie byłoby użyć ponadczasowego sloganu i zacytować bogów satanistycznego rock’n’rolla – Venom. „In League with Satan” idealnie pasował do ​​mojej wizji – opowiada muzyk.

Nergal przyznał, że utwór nagrany na siedmiostrunowych gitarach z gościnnym udziałem Shagratha nabrał zupełnie nowego wymiaru. – Utwór nabrał ciężaru i zupełnie nowego wymiaru. Planujemy grać go na żywo i myślę, że nasza wersja jest naprawdę potężna – dodaje.

„I, Scvlptor”. To nie jest klasyczny album

Nowy singiel to tylko przedsmak tego, co zespół przygotował na wydawnictwie „I, Scvlptor”, które ukazało się pod szyldem Massacre Records. To ekskluzywna płyta zawierająca aż osiem niepublikowanych wcześniej utworów – siedem studyjnych i jeden koncertowy. Fani znajdą tu między innymi nagrane na nowo, we współczesnych aranżacjach, starsze kompozycje grupy: „Rise of the Blackstorm of Evil” z 1992 roku oraz „In Thy Pandemaeternum” z 1998 roku.

Behemoth postanowił również oddać hołd zespołom, które miały ogromny wpływ na ich twórczość. Oprócz wspomnianego „In League with Satan” na płycie znalazła się koncertowa wersja klasyka Bathory, „The Return of Darkness and Evil”. W tym utworze gościnnie pojawił się Sakis Tolis z Rotting Christ.

Nergal: „To pomost między tym, gdzie jesteśmy teraz, a tym, co może nastąpić”

Lider zespołu nie kryje ekscytacji związanej z nowym materiałem. Podkreśla, że choć nie jest to regularny album studyjny, ma on dla grupy ogromne znaczenie. Jak sam mówi, to swoisty łącznik między przeszłością a przyszłością Behemotha.

Jesteśmy cholernie podekscytowani premierą „I, Scvlptor”. Chociaż nie jest to klasyczny album studyjny, sam fakt, że zawiera utwory, których nikt wcześniej nie słyszał, czyni go bardzo ważnym wydawnictwem – wyjaśnia Nergal. – Co więcej, niektóre z tych utworów różnią się od tego, co zaprezentowaliśmy na naszym poprzednim albumie, „The Shit Ov God”. „I, Scvlptor” jest megaistotny – to pomost między tym, gdzie jesteśmy teraz, a tym, co może nastąpić w przyszłości.

Polska na trasie gigantów. Behemoth zagra w Katowicach

Już niedługo fani będą mogli usłyszeć zespół na żywo. Behemoth wystąpi jako co-headliner europejskiej trasy „In League With Satan” u boku Dimmu Borgir. Gościem specjalnym koncertów będzie szwedzka formacja Dark Funeral. Wydarzenie już teraz określane jest jako jedno z najbardziej wyczekiwanych w świecie ekstremalnego metalu.

Dobra wiadomość jest taka, że trasa obejmie również Polskę. Koncert odbędzie się 25 października w katowickim Spodku. To będzie jedyna okazja, by zobaczyć ten potężny skład w naszym kraju.