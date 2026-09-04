Patrycja Markowska świętuje 25 lat na scenie. Przygotowała wyjątkowy telewizyjny koncert, na którym pojawi się m.in. Ray Wilson!

Nie da się ukryć, że u Patrycji Markowskiej pasja do dźwięków jest wręcz dziedziczna. Jako córka wieloletniego lidera legendarnej grupy Perfect, Grzegorza Markowskiego, dorastała w artystycznym środowisku i ostatecznie podjęła odważną decyzję o kontynuowaniu rodzinnej tradycji, wkraczając samodzielnie w świat show-biznesu.

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Choć jej wokalne próby i występy w licznych plebiscytach zaczęły się jeszcze w dzieciństwie, oficjalny start profesjonalnej drogi pod własnym nazwiskiem nastąpił dokładnie dwadzieścia pięć lat temu. W 2001 roku światło dzienne ujrzał jej debiutancki krążek zatytułowany „Będę silna”. Wydawnictwo to szybko zaowocowało prestiżową nominacją do nagrody Fryderyk w kategorii „Nowa twarz fonografii”. W kolejnych latach piosenkarka zaprezentowała publiczności dwa następne albumy, torując sobie drogę do gigantycznego przełomu w karierze, który nadszedł ostatecznie w 2007 roku.

To właśnie blisko dwie dekady temu stacje radiowe zaczęły masowo grać utwór „Świat się pomylił”, zwiastujący płytę o dokładnie takim samym tytule. Kompozycja natychmiast zyskała status ogólnopolskiego przeboju, przynosząc wokalistce lawinę prestiżowych statuetek. Na fali gigantycznej popularności gwiazda rozgrzewała krakowską publiczność przed występem samego Lenny'ego Kravitza w 2009 roku, nie zwalniając przy tym tempa pracy nad zupełnie nowymi materiałami studyjnymi.

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Do dzisiaj wokalistka może pochwalić się imponującym dorobkiem dziesięciu albumów, z których ostatni, noszący tytuł „Obłęd”, miał swoją premierę w maju 2025 roku. Obecnie wszystkie zawodowe działania artystki koncentrują się wokół uroczystych obchodów jej dwudziestopięciolecia na estradzie, co zaowocowało przygotowaniem niepowtarzalnego występu przed publicznością.

Szczegóły tego niezwykłego przedsięwzięcia artystka zdradziła w wywiadzie przeprowadzonym przez Julitę Buczek z „Super Expressu”. Piosenkarka z entuzjazmem podkreśla, że jej telewizyjny występ zatytułowany „Obłęd - 25-lecie Patrycji Markowskiej” zostanie wyemitowany na kanale TVP2 w sobotę, 11 września o godzinie 22:15. Jak sama przyznaje, to pierwsza tego typu szansa od stacji, którą postanowiła zrealizować z ogromnym rozmachem. Widowisko podzielono na sekcję akustyczną oraz elektryczną, a obok niej pojawią się wielkie gwiazdy: Ray Wilson, Leszek Możdżer, Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Dawid Karpiuk.

Ja nigdy nie miałam takiego jubileuszu z telewizją. Zagraliśmy najpierw część akustyczną, potem elektryczną. Mam cudownych gości. To, że oni w ogóle są na tym koncercie, jest wyjątkowe, dlatego że oni wszyscy grają na świecie. Więc na przykład to, że Leszek Możdżer, Ray Wilson mogli być tego dnia i zagrać ze mną... Wiesz, wyjątkowa rzecz, to palec Boży. Jest też Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy, Dawid Karpiuk. Nowe aranżacje moich piosenek, więc to jest bardzo wyjątkowe. Koncert 11 września, drodzy państwo, o 22 z minutami na Dwójce. Więc, wiesz, piękny, w ogóle piękny koncert - mówi Patrycja Markowska dla "Super Expressu".

Patrycja Markowska o zmianach w branży muzycznej na przestrzeni lat

Prowadząca rozmowę postanowiła zapytać gwiazdę o refleksje na temat drastycznej ewolucji krajowej branży fonograficznej na przestrzeni minionych dwudziestu pięciu lat. Piosenkarka przyznała, że ze względu na swoje pogodne usposobienie docenia otaczające ją realia, jednak nie da się ukryć ogromnej skali tych transformacji. Zwróciła szczególną uwagę na dominującą rolę sieci, platform społecznościowych oraz przytłaczającą wręcz ilość współczesnych premier płytowych. Sama bardzo chętnie i aktywnie prowadzi swoje wirtualne profile, traktując internetowe kanały jako doskonałe narzędzie do bezpośredniej komunikacji z oddanymi słuchaczami.

W trakcie obszernej rozmowy z dziennikarką „Super Expressu” padła jeszcze jedna niezwykle ważna deklaracja, która z pewnością ucieszy sympatyków gwiazdy. Okazuje się bowiem, że już w pierwszych dniach października na rynku pojawi się nowe wydawnictwo wokalistki!

Ja jestem zadowolona. Ja jestem w ogóle optymistką i uważam, że oczywiście to są trudne czasy, dlatego że jak ja zaczynałam, a tak jak mówię, to było 25 lat temu, to nie było Internetu na taką skalę. Wtedy była, pamiętam, „30 ton – Lista, Lista”, gdzie tak się pieczołowicie przyglądało każdej premierze, każdej piosence, każdemu artyście. Teraz tak nie jest. Teraz tych premier jest bardzo dużo, ale z drugiej strony mamy social media. Ja na moich social mediach staram się promować muzykę i, na przykład z tego koncertu bluesowego, wyjdzie płyta winylowa i będzie na wszystkich platformach streamingowych. Ma premierę 1 października i wiem, że dzięki socialom będę mogła szeroko o tym powiedzieć. Tak samo trasa koncertowa jubileuszowa na jesieni. Ja też o tym wszystkim mówię na moich socialach i to jest takie miejsce, gdzie ja mogę fanom powiedzieć: "Słuchajcie, jestem, cały czas tworzę, robię - opowiedziała Patrycja Markowska.