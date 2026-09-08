Oto najlepsze utwory Depeche Mode według użytkowników Rate Your Music. Sprawdź TOP10

Depeche Mode to legendarna brytyjska grupa muzyczna założona w 1980 roku w Basildon. Zespół uchodzi za pioniera muzyki elektronicznej czy synth-popu. Zespół sprzedał ponad 100 milionów płyt na całym świecie.

Można śmiało napisać, że Depesze to kulturowy fenomen i muzyczny ruch religijny, który od lat 80. porywa miliony fanów na całym świecie. Grupa cieszy się kultowym statusem w wielu krajach, w tym w Polsce. Brytyjska formacja, która jest obecna na rynku od ponad czterech dekad, wypuściła do tej pory piętnaście studyjnych albumów.

Depeche Mode - przełomowe single zespołu / Eska Rock

Zespół, który w 2020 roku został oficjalnie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame, ma na swoim koncie sporo utworów, które przeszły do historii muzyki popularnej. A która z kompozycji DM zasługuje na miano tej "najlepszej"? Pytanie zdecydowanie nie należy do tych najłatwiejszych. Dlatego też z pomocą przyszli użytkownicy Rate Your Music. Przypomnijmy, że jest to platforma, na której fani muzyki stworzyli najbardziej szczegółowe archiwum ocen na świecie. Na stronie można punktować albumy i utwory w skali 0,5-5. Czas więc sprawdzić, jak społeczność tej platformy oceniła poszczególne utwory grupy Depeche Mode.

Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki wspomnianego zestawienia, zaprezentujemy poniżej miejsca 20-11. Oto one:

20. Home (1997)

19. I Feel You (1993)

18. A Question of Time (1986)

17. Behind the Wheel (1987)

16. Halo (1990)

15. Shake the Disease (1985)

14. Everything Counts (1983)

13. Black Celebration (1986)

12. Blasphemous Rumours (1984)

11. Strangelove (1987)

Zatem jakie kompozycje Depeche Mode znalazły się w TOP10? Tego dowiecie się z galerii, którą umieściliśmy na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy ciekawostki o albumie Playing the Angel: