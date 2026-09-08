Oto najlepsze utwory Depeche Mode według użytkowników Rate Your Music. Sprawdź TOP10
Depeche Mode to legendarna brytyjska grupa muzyczna założona w 1980 roku w Basildon. Zespół uchodzi za pioniera muzyki elektronicznej czy synth-popu. Zespół sprzedał ponad 100 milionów płyt na całym świecie.
Można śmiało napisać, że Depesze to kulturowy fenomen i muzyczny ruch religijny, który od lat 80. porywa miliony fanów na całym świecie. Grupa cieszy się kultowym statusem w wielu krajach, w tym w Polsce. Brytyjska formacja, która jest obecna na rynku od ponad czterech dekad, wypuściła do tej pory piętnaście studyjnych albumów.
Zespół, który w 2020 roku został oficjalnie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame, ma na swoim koncie sporo utworów, które przeszły do historii muzyki popularnej. A która z kompozycji DM zasługuje na miano tej "najlepszej"? Pytanie zdecydowanie nie należy do tych najłatwiejszych. Dlatego też z pomocą przyszli użytkownicy Rate Your Music. Przypomnijmy, że jest to platforma, na której fani muzyki stworzyli najbardziej szczegółowe archiwum ocen na świecie. Na stronie można punktować albumy i utwory w skali 0,5-5. Czas więc sprawdzić, jak społeczność tej platformy oceniła poszczególne utwory grupy Depeche Mode.
Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki wspomnianego zestawienia, zaprezentujemy poniżej miejsca 20-11. Oto one:
- 20. Home (1997)
- 19. I Feel You (1993)
- 18. A Question of Time (1986)
- 17. Behind the Wheel (1987)
- 16. Halo (1990)
- 15. Shake the Disease (1985)
- 14. Everything Counts (1983)
- 13. Black Celebration (1986)
- 12. Blasphemous Rumours (1984)
- 11. Strangelove (1987)
Zatem jakie kompozycje Depeche Mode znalazły się w TOP10? Tego dowiecie się z galerii, którą umieściliśmy na samej górze niniejszego artykułu.