Depeche Mode i najlepsze utwory według użytkowników "Rate Your Music". Tak wygląda TOP10

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-09-08 11:09

Użytkownicy kultowego serwisu "Rate Your Music" wskazali dziesiątkę najlepszych utworów w bogatym dorobku formacji Depeche Mode! W zestawieniu, co nie będzie żadnym większym zaskoczeniem, rządzą utwory z lat osiemdziesiątych oraz dziewięćdziesiątych.

Oto najlepsze utwory Depeche Mode według użytkowników Rate Your Music. Sprawdź TOP10

Depeche Mode to legendarna brytyjska grupa muzyczna założona w 1980 roku w Basildon. Zespół uchodzi za pioniera muzyki elektronicznej czy synth-popu. Zespół sprzedał ponad 100 milionów płyt na całym świecie.

Można śmiało napisać, że Depesze to kulturowy fenomen i muzyczny ruch religijny, który od lat 80. porywa miliony fanów na całym świecie. Grupa cieszy się kultowym statusem w wielu krajach, w tym w Polsce. Brytyjska formacja, która jest obecna na rynku od ponad czterech dekad, wypuściła do tej pory piętnaście studyjnych albumów. 

Depeche Mode - przełomowe single zespołu / Eska Rock

Zespół, który w 2020 roku został oficjalnie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame, ma na swoim koncie sporo utworów, które przeszły do historii muzyki popularnej. A która z kompozycji DM zasługuje na miano tej "najlepszej"? Pytanie zdecydowanie nie należy do tych najłatwiejszych. Dlatego też z pomocą przyszli użytkownicy Rate Your Music. Przypomnijmy, że jest to platforma, na której fani muzyki stworzyli najbardziej szczegółowe archiwum ocen na świecie. Na stronie można punktować albumy i utwory w skali 0,5-5. Czas więc sprawdzić, jak społeczność tej platformy oceniła poszczególne utwory grupy Depeche Mode.

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Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki wspomnianego zestawienia, zaprezentujemy poniżej miejsca 20-11. Oto one:

  • 20. Home (1997) 
  • 19. I Feel You (1993) 
  • 18. A Question of Time (1986) 
  • 17. Behind the Wheel (1987) 
  • 16. Halo (1990) 
  • 15. Shake the Disease (1985) 
  • 14. Everything Counts (1983) 
  • 13. Black Celebration (1986) 
  • 12. Blasphemous Rumours (1984) 
  • 11. Strangelove (1987) 

Zatem jakie kompozycje Depeche Mode znalazły się w TOP10? Tego dowiecie się z galerii, którą umieściliśmy na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy ciekawostki o albumie Playing the Angel:

Depeche Mode - Playing the Angel
Galeria zdjęć 6