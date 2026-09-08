Adam "Nergal" Darski pokazał zdjęcie z młodości. Tak lider Behemotha wyglądał 30 lat temu

Adam „Nergal” Darski to artysta, którego rozpoznają niemal wszyscy, niezależnie od muzycznych preferencji. Muzyk od lat dowodzi black metalową grupą Behemoth, ale w polskim show-biznesie zasłynął dzięki głośnemu związkowi z Dorotą „Dodą” Rabczewską w 2009 roku. Para planowała ślub i wspólnie walczyła z białaczką Darskiego, jednak w 2011 roku, z woli muzyka, doszło do rozstania.

Wywiadówka - Nergal

Rozstanie z Dodą nie oznaczało dla „Nergala” zniknięcia z mediów. W 2011 roku artysta zasiadł w fotelu trenerskim debiutanckiej edycji „The Voice of Poland”, co wywołało protesty środowisk religijnych. Wynikało to z wizerunku scenicznego Darskiego, który w trakcie koncertów m.in. niszczył Pismo Święte, co skutkowało licznymi procesami sądowymi.

Nergal na zdjęciu z połowy lat 90. Tak muzyk wyglądał na początku kariery

Zainteresowanie muzyką, a w szczególności metalem, zaszczepił w Darskim starszy brat. W rezultacie narodził się pomysł stworzenia własnej kapeli, czyli zespołu Behemoth, powołanego do życia w 1991 roku. Formacja zaprezentowała swój pierwszy album zatytułowany Sventevith (Storming Near the Baltic) w 1995 roku.

Rok później na rynku muzycznym zadebiutowała płyta Grom. To właśnie do tego okresu powrócił Darski w swoim najnowszym poście na Facebooku, udostępniając kadr sprzed ponad trzydziestu lat. Fotografię opisał krótko:

Młody Nergal w swoim pokoju o powierzchni 10 m² w połowie lat 90., w okresie albumu "Grom".

63

Czarno-białe zdjęcie ukazuje nastoletniego, zaledwie 18/19-letniego „Nergala” na długo przed tym, jak Behemoth zdobył międzynarodową sławę. Przypomnijmy, że formacja zaistniała na światowym rynku muzycznym w 2007 roku dzięki albumowi The Apostasy, który trafił na amerykańskie zestawienia przebojów. Z kolei płyta The Satanist z 2014 roku zyskała miano kultowej wśród fanów metalu na całym świecie, a zespół do dziś przyciąga tłumy na swoje występy.

Czy jesteś fanem muzyki zespołu Behemoth?