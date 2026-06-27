Nergal spotkał Keanu Reevesa na festiwalu w Oslo. Zaskakujące słowa lidera polskiego zespołu o gwiazdorze kina

Koncert zespołu Behemoth na festiwalu Tons of Rock

W piątek na norweskim festiwalu Tons of Rock publiczność mogła usłyszeć polską formację Behemoth. Zespół zameldował się na deskach Vampire Stage dokładnie o godzinie 18:25, a muzycy przez pełną godzinę serwowali słuchaczom swój mroczny materiał. Sama impreza należy do największych rockowych wydarzeń w Norwegii, regularnie gromadząc wielotysięczne tłumy miłośników najcięższych brzmień i czołowe nazwiska światowej estrady muzycznej.

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Adam Nergal Darski spotyka Keanu Reevesa z zespołu Dogstar

Kiedy polska grupa zakończyła swój występ, jej lider wpadł na terenie imprezy na samego Keanu Reevesa. Gwiazdor światowego formatu, który zdobył globalną rozpoznawalność dzięki rolom w takich filmach jak "Matrix" oraz "John Wick", przybył do Oslo w zupełnie innym charakterze. Aktor pojawił się tam bowiem jako basista rockowej formacji Dogstar, która również znalazła się w składzie imprezy. Panowie postanowili uwiecznić to spotkanie na wspólnej fotografii, którą frontman Behemotha błyskawicznie pochwalił się w internecie.

Nergal ocenia Keanu Reevesa w sieci. Wymowny wpis na Instagramie

Do pamiątkowej fotografii Adam Darski dorzucił również krótki, lecz niezwykle serdeczny komentarz. Polski wokalista i gitarzysta otwarcie zaznaczył, że hollywoodzki aktor zrobił na nim ogromne, bardzo pozytywne wrażenie swoją postawą.

To było naprawdę świetne spotkać tego dżentelmena wczoraj na Tons of Rock. Gdyby kiedykolwiek zorganizowano konkurs na najbardziej skromną i stąpającą twardo po ziemi gwiazdę filmową na świecie, mielibyśmy już zwycięzcę

Takie słowa opublikował Nergal na swoim oficjalnym profilu na Instagramie. Warto przy tej okazji przypomnieć, że odtwarzający ikoniczne role gwiazdor już od wielu lat cieszy się opinią niezwykle uprzejmego i niesamowicie życzliwego człowieka w amerykańskim przemyśle filmowym.

Zdjęcie Nergala i aktora wywołało poruszenie wśród fanów

Pojawienie się wspólnego kadru reprezentantów świata ciężkiej muzyki i wielkiego ekranu wygenerowało duży ruch w mediach społecznościowych. Użytkownicy internetu entuzjastycznie komentowali sam fakt spotkania artystów, ale zwracali także sporą uwagę na ciepłe słowa rzucone przez polskiego wokalistę w stronę muzyka zespołu Dogstar. Dla festiwalowiczów bawiących się na Tons of Rock była to z kolei najlepsza rekomendacja potwierdzająca, że impreza w Oslo ściąga nie tylko czołowe kapele metalowe, ale również legendy związane ze światowym kinem.

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