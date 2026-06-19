Behemoth prezentuje nowy singiel! Już teraz posłuchaj "I, Scvlptor"

"I, Scvlptor” to nowa kompozycja Behemoth, zakorzeniona w tradycji monumentalnych utworów, takich jak „O Father O Satan O Sun!”, „Lucifer” czy „Nieboga Czarny Xiądz”, a jednocześnie otwierająca nowy rozdział. Tekstowo jest metaforą niekończącego się procesu kształtowania siebie — nierównej walki z materią i osobistymi ograniczeniami. Paradoks polega na tym, że od momentu narodzin jesteśmy skazani na śmierć, więc być może nie chodzi o samo zwycięstwo, ale o nieustanny akt kształtowania siebie - Nergal tak komentuje nowy utwór.

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Jest to ekskluzywne wydawnictwo, zawierające osiem niepublikowanych utworów - siedem nowych nagrań studyjnych i jeden utwór koncertowy. Dwa zawarte na „I, Scvlptor” utwory, „Rise of the Blackstorm of Evil” (z dema „The Return of the Northern Moon” z 1992 roku) i „In Thy Pandemaeternum” (z albumu „Pandemonic Incantations” z 1998 roku) to nagrane na nowo wersje wcześniejszych kompozycji Behemoth, opatrzone współczesnym brzmieniem, przy jednoczesnym zachowaniu ich pierwotnego ducha. Behemoth składa także hołd zespołom, które miały ogromny wpływ na ich twórczość: „In League With Satan”, utwór z repertuaru Venom, zarejestrowany z udziałem Shagratha z Dimmu Borgir, oraz „The Return of Darkness and Evil”, klasyk Bathory w wersji koncertowej, w którym gościnnie wystąpił Sakis Tolis z Rotting Christ.

Wydawnictwo ukazuje się w spektakularnej formie – w licznych wariantach kolorystycznych na LP, w limitowanym boxie, na płycie CD i na kasecie.

Nergal tak opisuje „I, Scvlptor”:

Jesteśmy cholernie podekscytowani premierą „I, Scvlptor”. Chociaż nie jest to klasyczny album studyjny, sam fakt, że zawiera utwory, których nikt wcześniej nie słyszał, czyni go bardzo ważnym wydawnictwem. Co więcej, niektóre z tych utworów różnią się od tego, co zaprezentowaliśmy na naszym poprzednim albumie, „The Shit Ov God”. „I, Scvlptor” jest megaistotny – to pomost między tym, gdzie jesteśmy teraz, a tym, co może nastąpić w przyszłości.

„I, Scvlptor” ukaże się 4 września 2026 roku.

Behemoth na trasie

Tej jesieni Behemoth wystąpi w roli co-headlinera europejskiej trasy „In League With Satan”, wraz z norweskimi mistrzami symfonicznego black metalu, Dimmu Borgir, a gośćmi specjalnymi będą black metalowcy ze Szwecji, Dark Funeral. Trasa jest już określana jako jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń ekstremalnego metalu dekady. Niedawno ogłoszono polski koncert: 25 października zespoły wystąpią w katowickim Spodku.

Szczegóły trasy:

9 października — Zurych, Szwajcaria — Halle 622

10 października — Zwickau, Niemcy — Sparkassen-Arena

11 października — Esch-sur-Alzette, Luksemburg — Rockhal

13 października — Mediolan, Włochy — Alcatraz

14 października — Monachium, Niemcy — Zenith

16 października — Paryż, Francja — Zenith

18 października — Den Bosch, Holandia — Mainstage

20 października — Kolonia, Niemcy — Palladium

22 października — Hamburg, Niemcy — Inselpark Arena

23 października — Berlin, Niemcy — Columbiahalle

24 października — Brno, Czechy — Hala Vodova

25 października — Katowice, Polska — Spodek

27 października — Helsinki, Finlandia — Ice Hall

29 października — Sztokholm, Szwecja — Berns

30 października — Kopenhaga, Dania — K.B. Hallen

Behemoth na Mystic Festival 2026: