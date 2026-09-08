Alissa White-Gluz z nowym zespołem! Za nami pierwszy koncert Blue Medusy

Pod koniec 2025 roku Alissa White-Gluz ogłosiła, dość niespodziewanie, swoje odejście ze składu formacji Arch Enemy. Wokalistka postanowiła skupić się na własnym projekcie. I tym samym powołała do życia żeński projekt Blue Medusa.

Oprócz byłej frontmanki Arch Enemy, grupę tworzą: gitarzystki Alyssa Day (Mindscar, Absentia) oraz Dani Sophia, która wcześniej występowała w zespole dowodzonym przez Tilla Lindemanna, wokalistę Rammsteina. W trakcie koncertów skład uzupełnią natomiast basistka Alicia Vigil (DragonForce) i perkusistka Delaney Jaster (Stitched Up Heart).

Grupa w tym roku wypuściła już trzy premierowe single. Z kolei 4 września 2026 Blue Medusa w końcu zagrała pierwszy koncert. Wszystko odbyło się w berlińskim klubie Huxleys Neue Welt.

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Podczas wydarzenia zorganizowanego przez wytwórnię Corrupted Blood Records, gdzie wystąpiły również dwie inne kapele: Kreator oraz Heaven Shall Burn), Blue Medusa zaprezentowała set składający się z czterech utworów. Publiczność usłyszała wspomniane single (Flying Monkey, Crocodile i Checkmate), a także cover The Wolf You Feed. To utwór Nity Strauss z 2023 roku, w którym gościnnie zaśpiewała White-Gluz.

Co ciekawe: całe wydarzenie było transmitowane na żywo na platformie Twitch.

Jeśli natomiast chodzi o plany grupy, to w tym roku Blue Medusa zagra na amerykańskich festiwalach Louder Than Life oraz Aftershock. Na 2027 formacja ma zaplanowane występy w Europie, m.in. na Wacken Open Air w Niemczech.

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Warto przypomnieć, że Blue Medusa to nie jedyne zajęcie artystki. W maju tego roku ogłoszono, że Alissa White-Gluz dołączyła do brytyjskiego zespołu Dragonforce. Wokalistka rozwija również karierę solową.

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