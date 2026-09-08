Film o Janie Borysewiczu walczy o Złote Lwy. Zobacz zwiastun i nowe zdjęcia z "Mniej obcy"

Historia Jana Borysewicza trafi na ekrany. „Z gitarą w ręku jestem superbohaterem”

Już wkrótce widzowie poznają kulisy powstania jednego z najważniejszych polskich zespołów rockowych. Platforma Netflix zaprezentowała zwiastun i plakat filmu fabularnego „Mniej obcy”, który jest inspirowany wspomnieniami lidera Lady Pank, Jana Borysewicza. Twórcy zapowiadają słodko-gorzką historię o pasji, pogoni za marzeniami i cenie, jaką trzeba zapłacić za sukces.

Produkcja przeniesie widzów do czasów, gdy muzyka była nie tylko rozrywką, ale też manifestem buntu i namiastką wolności. W takiej rzeczywistości dorastał Jan Borysewicz – gitarzysta, który nigdy nie chciał grać według cudzych zasad. Jego muzyczne marzenia doprowadziły do narodzin Lady Pank i otworzyły drogę do spektakularnej kariery, jednak bezkompromisowe wybory na zawsze zmieniły jego życie.

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Debiutant w roli legendy rocka

W postać dorosłego Jana Borysewicza wcieli się Mikołaj Bukrewicz, dla którego jest to debiut na wielkim ekranie. To właśnie jemu przypadło w udziale pokazanie historii charyzmatycznego muzyka. W młodszą wersję lidera Lady Pank wcieli się natomiast Mirosław Tomczuk.

Na ekranie zobaczymy też pozostałych członków legendarnej grupy. W składzie zespołu pojawią się Hubert Miłkowski, Krzysztof Oleksyn, Mikołaj Matczak i Marcel Barra. Ważną postacią w historii jest również Andrzej Mogielnicki, współzałożyciel i autor tekstów Lady Pank, którego zagra Patryk Pietrzak.

Gwiazdorska obsada i walka o Złote Lwy

Obok młodych aktorów w filmie wystąpią także doskonale znane nazwiska. W obsadzie znaleźli się między innymi Kinga Preis, Ireneusz Czop, Maciej Musiałowski oraz Konrad Kąkol.

Produkcja jeszcze przed premierą na platformie streamingowej została doceniona przez branżę. Film „Mniej obcy” został zakwalifikowany do Konkursu Głównego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie powalczy o prestiżowe Złote Lwy. Jako pierwsza zobaczy go więc gdyńska publiczność.

"Niezwykle się cieszymy, że praca twórców nad tym wyjątkowym projektem została doceniona i film znalazł się w selekcji festiwalu. Trzymamy kciuki za całą ekipę i nie możemy się doczekać pierwszych reakcji widzów" – mówi Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor programowy Netflixa na Europę Środkowo-Wschodnią.

Kiedy premiera filmu w Netflixie?

Historia lidera Lady Pank będzie dostępna dla szerokiej publiczności już jesienią. Premiera filmu „Mniej obcy” w serwisie Netflix została zaplanowana na 7 października 2026 roku.

"Mniej obcy" - zdjęcia z filmu o Janie Borysewiczu i Lady Pank: