Trudna miłość do LA. 5 faktów o krążku "Celebrity Skin" grupy Hole | Jak dziś rockuje?

Drugi album studyjny Hole, Live Through This, został wydany przez Geffen Records 12 kwietnia 1994 roku, a więc dokładnie... tydzień po samobójczej śmierci Kurta Cobaina. Młoda wdowa znalazła się w niezwykle trudnym położeniu - promować czy nie? Zresztą, ona sama skupiała się bardziej na przeżywaniu żałoby po zmarłym muzyku. Do tego w czerwcu nadeszła kolejna tragedia - w wyniku przedawkowania heroiny zmarła basistka Hole, Kristen Pfaff. W obliczu tego wszystkiego jednak, album był w stanie obronić się sam. Osiągnął ogromny sukces komercyjny, choć w dużej mierze był on napędzany plotkami na temat śmierci Kurta, tym, czy swój udział miała w niej Love oraz faktu, iż Cobain pojawia się na krążku jako chórek w dwóch utworach (Asking for It i Softer, Softest), a nawet... w większości jest jego autorem! Wydawnictwo zyskało przy tym bardzo duże uznanie krytyków i dziś uznawane jest za kultowe.

Pierwszy występ na żywo, promujący wydawnictwo - a przy tym pierwszy pokaz Love od śmierci Kurta - miał miejsce 26 sierpnia 1994 na Reading Festival. Już wtedy stało się jasne, że Courtney nie radzi sobie ze śmiercią męża, reagując na stratę próbą niejako całkowitej autodestrukcji. Nikt jednak nie patrzył na nią w ten sposób - dla świata była ona jedynie skandalistką, próbującą ugrać ile się da na śmierci sławnego partnera. Chaotyczne występy, bójki, problemy z używkami, aresztowania. Ratunkiem okazało się być aktorstwo - Love została zaangażowana do roli Althey Leasure Flynt w filmie Skandalista Larry Flynt. Za swoją pracę Courtney została wyróżniona nominacją do Złotego Globu dla Najlepszej aktorki, a reżyser produkcji, legendarny Miloš Forman, miał duży udział w tym, że, na pewien czas, Love rzuciła heroinę.

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Z czasem Love postanowiła na nowo zanurzyć się w muzyce. Tym razem, inspirując się brzmieniem m.in. Fleetwood Mac, postanowiła dużo bardziej skupić się na pisaniu piosenek, pragnęła większej melodyjności i prawdy. Courtney chciała też zostawić za sobą przeszłość i jak najbardziej odejść od wczesnego, punkowo-grunge'owego brzmienia Hole. Zespół ponownie połączył się, już z Melissą Auf der Maur w składzie, prace nie przebiegały jednak gładko. Brakowało pomysłu głównego, liderka postanowiła więc postawić na Kalifornię jako "metaforę amerykańskiego snu". Koncepcja okazała się być strzałem w dziesiątkę.

Formacja weszła do Conway Recording Studios w Los Angeles w kwietniu 1997 roku, chciano, by rolę producenta objął Billy Corgan, ostatecznie jednak pieczę nad nagraniami przejął Michael Beinhorn. Choć większość materiału powstała właśnie w tym studiu, to grupa nagrywała w różnych miejscach, a całość prac trwała około dziewięć miesięcy. Love narzuciła sztywny harmonogram działań, skupiała się na nich, udało się jej w końcu sprowadzić nawet do studia Corgana, który był dla niej kimś w rodzaju mentora. Ostatecznie album, zatytułowany Celebrity Skin, ukazał się 8 września 1998 roku, wraz z pierwszym tytułowym singlem.

Ciekawostki o płycie "Celebirty Skin"

Celebrity Skin to album Hole, który odniósł największy sukces komercyjny. Zadebiutował na dziewiątym miejscu na amerykańskim Billboardzie, czwartym na australijskiej liście albumów i 11. w brytyjskim zestawieniu . Do tej pory sprzedał się w liczbie ponad 1,4 miliona egzemplarzy w samych Stanach Zjednoczonych, uzyskał podwójną platynę w Australii i platynę w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Jakie jeszcze ciekawostki kryją się za płytą? Sprawdź w galeri:

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