5 zaskakujących faktów o "Lust for Life" Iggy'ego Popa| Jak dziś rockuje?

Powstały w 1967 roku zespół The Stooges prowadził bardzo intensywną, ale przy tym burzliwą karierę - pierwszy rozpad formacji nastąpił w 1971 roku. To właśnie w tym okresie Iggy Pop poznał Davida Bowiego - artysta był wtedy na szczytach sławy, wydawał kolejne albumy, które, jak się później okazało, na zawsze zmieniły historię popkultury. To właśnie Bowie namówił Iggy'ego do podpisania kontraktu na wydanie solowego albumu. Prace jednak opóźniały się, przede wszystkim ze względu na uzależnienie Popa. Kilka miesięcy później doszło do ponownego zjednoczenia The Stooges - kapela pod opieką Bowiego nagrała i wydała krążek Raw Power, który, choć spotkał się z powszechną krytyką, to dziś uchodzi za kultowy w środowisku punkrockowym. Do ponownego rozpadu zespołu doszło w 1974 roku.

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"Lust for Life" - kontynuacja sukcesu?

Po rozpadzie kapeli Iggy dalej pogrążał się w nałogu, jednak szybko zdał sobie sprawę z tego, jak wiele może stracić i zgłosił się na terapię. Muzyk miał ogromne wsparcie w Bowiem, który zdecydował się zabrać go w trasę koncertową, a następnie Panowie razem przenieśli się do Berlina Zachodniego, by trzymać się z dala od nałogów. W 1977 roku Pop podpisał nowy kontrakt, tym razem z RCA Records i w jego ramach wydał swój debiutancki album. The Idiot ukazał się w marcu 1977 roku i był promowany na trasie, po zakończeniu której Bowie i Pop natychmiast rozpoczęli prace nad kolejnym krążkiem. Iggy, bardziej pewny siebie, będący w dobrej formie, zdecydował się przejąć większą kontrolę nad brzmieniem wydawnictwa. Dzięki temu Lust for Life zyskał bardzie popowy klimat, umiejętnie połączony z hard rockiem i punkiem. Teksty skupiły się na omówieniu walki Iggy'ego z uzależnieniem, nie zabrakło jednak bardziej pozytywnych akcentów.

Album ukazał się 9 września 1977 roku i od razu spotkał się z dobrymi recenzjami, które nie zmieniły się z biegiem lat. Niedługo później Iggy wyruszył w kolejną trasę, na kilka lat zakończył współpracę, ale nie przyjaźń z Bowiem, a już dwa miesiące po Lust for Life wydał kolejny krążek.

Iggy Pop - ciekawostki o albumie "Lust for Life"

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