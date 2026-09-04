Dave Mustaine o swoim największym osiągnięciu w karierze. "Wywalczyliśmy szacunek dla metalowych gitarzystów"

Dave Mustaine to prawdziwa legenda muzyki metalowej. Wokalista i gitarzysta Megadeth na rynku obecny jest już od ponad czterech dekad. Ma na koncie wiele sukcesów. W wywiadzie, którego udzielił w trakcie tegorocznego Mystic Festivalu w Gdańsku, opowiedział o spuściźnie, jaką stworzył przez te wszystkie lata obecności na scenie.

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Zapytany o swoje największe dotychczasowe osiągnięcie, Mustaine nie wskazał ani albumu, ani utworu Megadeth. Bez wahania odparł, że na takie miano zasługuje dla niego zmiana postrzegania gitarzystów działających w świecie ciężkich brzmień.

Uważam, że to naprawdę coś wielkiego, ponieważ kiedy zaczynaliśmy, metalowi gitarzyści byli naprawdę świetni, ale ludzie po prostu nie mieli do nich szacunku, bo grali w małych, nieznaczących zespołach. Z biegiem czasu otwieraliśmy kolejne drzwi – niektóre z nich musieliśmy wręcz wyważyć – ale utorowaliśmy drogę zarówno sobie, jak i innym – odparł frontman Megadeth.

Megadeth ponownie w Polsce w 2027

Muzycy Megadeth ogłosili przyszłoroczną europejską część pożegnalnej trasy koncertowej. W ramach Breakout: Hibernation Of The Nations legendarna grupa zagra także w Polsce. Przypomnijmy, że Dave Mustaine i spółka wystąpią 2 kwietnia 2027 w krakowskiej Tauron Arenie.

Podczas całej europejskiej trasy formacji Megadeth będą towarzyszyć dwie inne kapele. – Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tej trasie, zależało nam, by była prawdziwym świętem metalu. Black Label Society i Testament to zespoły, które darzymy ogromnym szacunkiem, a ich udział sprawi, że te koncerty będą jeszcze bardziej wyjątkowe. Ten skład reprezentuje kilka dekad historii ciężkiej muzyki – zapowiedział, cytowany w informacji prasowej, Mustaine.

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