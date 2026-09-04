Legenda Dżemu wydaje pilne oświadczenie. Beno Otręba przerywa milczenie w sprawie swojego zdrowia

Dżem ma za sobą bardzo pracowity okres, ale bez Beno Otręby

Od początku 2024 roku zespół Dżem przeżywa prawdziwy renesans. Z nowym wokalistą Sebastianem Riedlem, synem legendarnego Ryszarda Riedla, grupa intensywnie koncertuje, otwierając zupełnie nowy etap swojej historii. Po szesnastu latach fani doczekali się także nowego albumu „Sobie potrzebni”, który błyskawicznie zdobył popularność.

Jednak w tych kluczowych momentach dla zespołu nie uczestniczy jeden z najważniejszych jego członków. Basista Beno Otręba od dłuższego czasu nie gra na koncertach, a na scenie zastępuje go Janusz Frychel, muzyk znany głównie z występów w zespole Gang Olsena.

Dotychczas powód absencji Otręby był owiany tajemnicą. Wokół jego nieobecności zaczęły pojawiać się liczne plotki, które w końcu zmusiły basistę do zabrania głosu i wyjaśnienia sytuacji

Sebastian Riedel wprost o wykonaniu "Wehikułu czasu" przez Metallikę

Beno Otręba ujawnia prawdę o swoim zdrowiu

W piątek 4 września Beno Otręba zamieścił w swoich oficjalnych mediach społecznościowych szczere oświadczenie. W ten sposób muzyk chciał położyć kres doniesieniom, jakoby jego zniknięcie ze sceny wynikało z postępującej choroby Alzheimera lub demencji.

Basista zdobył się na bardzo osobiste wyznanie, tłumacząc prawdziwe powody swojej nieobecności. Zaznaczył, że zmaga się z problemami o podłożu psychicznym, w tym z depresją i załamaniem nerwowym.

Po tym wyznaniu Beno Otręba wyraził wdzięczność fanom za otrzymywane wsparcie, które jest dla niego bardzo ważne. Jednocześnie zaapelował o uszanowanie prywatności swojej oraz najbliższej rodziny w tym niezwykle trudnym dla niego momencie.

Oświadczenie Wobec szeregu nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez „życzliwych przyjaciół”, chcę uciąć wszelkie spekulacje dotyczące mojego stanu zdrowia. Plotki jakoby moja nieobecność na koncertach wynikała z powodu choroby Alzheimera lub demencji są kłamliwe i wyssane z palca. Zdarzenia jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat, doprowadziły mnie do głębokiej depresji oraz załamania nerwowego. Od listopada ubiegłego roku jestem pod fachową opieką specjalistów i dochodzę powoli do siebie. Dziękuję za okazywane mi przez fanów wyrazy sympatii oraz wsparcia, które naprawdę dużo dla mnie znaczą. Proszę o uszanowanie prywatności mojej oraz członków najbliższej Rodziny w tym trudnym dla mnie okresie. Z wyrazami szacunku Beno - brzmi pełna treść oświadczenia.