Joe Perry (Aerosmith) zdradził, jak to jest grać z gwiazdą filmową w jednym zespole. "On naprawdę wymiata"

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-09-07 14:16

Hollywood Vampires to definicja prawdziwej supergrupy. Formacja tworzona przez Alice’a Coopera, Joe Perry'ego z Aerosmith oraz gwiazdora kina Johnny'ego Deppa udowadnia, że nie jest tylko celebryckim kaprysem. Rockowe legendy zdradziły w najnowszym wywiadzie, jak to jest grać ze słynnym aktorem na jednej scenie.

Joe Perry, Alice Cooper i Johnny Depp z Hollywood Vampires. O trasie koncertowej przeczytasz na EskaRock.
Autor: earMUSIC - fot. Ross-Halfin/ Materiały prasowe

"Ludzie są w szoku, że jesteśmy tacy dobrzy". Muzycy Hollywood Vampires szczerze o grze z Johnny’m Deppem!

Supergrupa Hollywood Vampires powstała w 2012 roku i od tamtej pory elektryzuje fanów rocka na całym świecie. Przypomnijmy, że na jej czele stoją: wokalista Alice Cooper oraz gitarzyści Johnny Depp (aktor znany m.in. z serii Piraci z Karaibów) oraz Joe Perry z Aerosmith. Formacja wypuściła do tej pory dwa studyjne albumy – Hollywood Vampires (2015), a także Rise (2019).

Oczywiście, największe emocje wzbudza obecność w grupie słynnego aktora. Depp chwycił za gitarę w wieku 12 lat, rzucił szkołę średnią, by poświęcić się muzyce, i przeprowadził do Los Angeles w poszukiwaniu kontraktu płytowego. Z kolei aktorstwo, na które ostatecznie postawił, przyszło później. W Hollywood Vampires może się jednak spełniać w roli muzyka. – Johnny od zawsze chciał grać w zespole i w końcu dopiął swego – przyznał Perry w rozmowie z magazynem Classic Rock

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A jak to jest występować na jednej scenie z tak znanym aktorem? 

Ludzie są w szoku, że jesteśmy tacy dobrzy – i całkowicie to rozumiem. To w końcu coś w rodzaju glam rocka, no i masz tam gwiazdę filmową – powiedział Cooper. 

Z kolei Joe Perry dodał: – Jednak po drugim albo trzecim utworze publiczność mija pierwszy szok związany z widokiem Johnny'ego Deppa z gitarą. I wiecie co? On naprawdę wymiata. To świetny muzyk

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Na tę wiadomość czekali wszyscy fani rockowego uderzenia w gwiazdorskim wydaniu! Supergrupa Hollywood Vampires oficjalnie potwierdziła właśnie letnią trasę koncertową po Europie w 2026. Cooper, Depp i Perry zagrają, w jej ramach, również w Polsce. 10 września 2026, w łódzkiej Atlas Arenie, będzie można zobaczyć na żywo tę supergrupę. 

Będzie to trzeci koncert zespołu w naszym kraju. Poprzednio Hollywood Vampires zaprezentowali się na warszawskim Torwarze w 2018 oraz w trakcie 14. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotty w 2023. 

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