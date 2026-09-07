Paweł Małaszyński zamieścił przejmujący wpis z okazji 80. urodzin Feddiego Mercury’ego. Fani nie kryli emocji!

Niewielu rodzimych artystów cieszy się tak ogromną rozpoznawalnością jak Paweł Małaszyński. Gwiazdor rozpoczął budowanie swojej pozycji w branży jeszcze w czasach studenckich, pojawiając się na planach filmowych. Równolegle skupił się na rozwoju warsztatu teatralnego, co w 2003 roku zaowocowało wieloletnią współpracą z warszawską sceną Teatru Kwadrat.

Przełomem w karierze aktora okazał się rok 2004, kiedy telewizja rozpoczęła nadawanie hitowego serialu „Oficer”. Prawdziwy rozgłos zyskał jednak nieco później, po dołączeniu do obsady popularnej telenoweli „Magda M.”. W kolejnych sezonach artysta stworzył niezapomniane kreacje postaci w takich głośnych produkcjach jak „Świadek koronny”, „Katyń”, „Tajemnica twierdzy szyfrów”, „Twarzą w twarz”, „Ciacho” oraz w historycznym formacie „Belle Epoque”.

Ten utwór Queen nagrali jako ostatni z Freddiem Mercurym. To wyjątkowa kompozycja!

Paweł Małaszyński jako lider grupy Cochise

Telewizyjna sława to jednak niejedyny obszar artystycznej aktywności gwiazdora. Dokładnie dwadzieścia lat temu aktor powołał do życia formację Cochise, gdzie odpowiada za warstwę tekstową oraz główny wokal. Zespół regularnie tworzy ciężką muzykę z pogranicza metalu i grunge'u, zyskując grono wiernych słuchaczy. Twórcy dorobili się już ośmiu pełnoprawnych wydawnictw studyjnych, a ich dyskografię zamyka krążek o tytule „Cochise”, wydanyw 2024 roku.

W minionych dniach polski artysta opublikował okolicznościowy tekst, który nawiązywał do osiemdziesiątej rocznicy urodzin słynnego wokalisty, jakim był nieodżałowany Freddie Mercury.

Sobotni komunikat opublikowany 5 września na profilu w serwisie Instagram doskonale obrazuje jego ogromne zaangażowanie w muzykę. Małaszyński wykorzystał platformę społecznościową, aby w niezwykle osobistym tonie oddać hołd swojemu wielkiemu idolowi.

Pretekstem do stworzenia tego wirtualnego pomnika była przypadająca w tym dniu okrągła rocznica urodzin zmarłego rockmana. Polski artysta bardzo szczegółowo opisał swoje głębokie uznanie dla talentu muzyka i powrócił pamięcią do swoich pierwszych doświadczeń z twórczością legendarnej grupy Queen oraz jej wybitnego lidera.

W dalszej części swojej publikacji założyciel grupy Cochise podkreślił, że gwiazdor fascynuje go głównie jako niezwykły człowiek. Dla polskiego twórcy zmarły piosenkarz to przede wszystkim symbol nieskrępowanej wolności oraz odwagi w dążeniu do własnych celów bez lęku przed oceną. To właśnie jego dźwięki stały się dla niego jednym z bodźców do rozpoczęcia własnej przygody z muzyką.

Z czasem zacząłem rozumieć, że za tym wszystkim kryło się coś znacznie więcej — absolutny geniusz, odwaga, wrażliwość i wolność, której nie da się nauczyć. Freddie pokazywał, że można przekraczać granice, mieszać światy, łamać zasady i pozostać sobą - pisze Paweł Małaszyński.

Podsumowując swój osobisty wpis, piosenkarz jednoznacznie zaznaczył, że wybitny frontman pozostawił po sobie niepowtarzalne dziedzictwo i napisał:

„Za to, że pokazał mi, jak wielkim można być, kiedy ma się odwagę być sobą.

80 lat, Freddie.

Gdziekolwiek jesteś — dzięki za ten ogień.

Wciąż się pali”.