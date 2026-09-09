Nowy album Stevena Wilsona na horyzoncie? Muzyk odpalił tajemniczą stronę internetową

Steven Wilson to człowiek, który zdecydowanie nie lubi się nudzić. W 2025 roku wydał ósmy solowy album, zatytułowany The Overview, a już na horyzoncie jest... kolejny. I wygląda na to, że działania promocyjne nadchodzącego wydawnictwa oficjalnie się rozpoczęły.

Lider formacji Porcupine Tree uruchomił właśnie nietypową stronę internetową. Utrzymana ona jest klimacie witryny rady parafialnej fikcyjnej angielskiej wsi Larkstone. Jej adres to: www.requiemforavillage.com.

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Estetyka nowego projektu Wilsona mocno nawiązuje do klasyki brytyjskiego folk horroru. Fani klimatów retro odnajdą tu pokrewieństwo chociażby z kultowym filmem Kult (The Wicker Man) z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

Ponadto w sieci udostępniony został krótki zwiastun. Na oficjalnym kanale Wilsona na YouTubie pojawiło się wideo zatytułowane The Village is Alive. Welcome to the Village ("Wioska żyje. Witamy w wiosce”). W klipie słyszymy dźwięki akustycznej, folkowej gitary oraz głos Davida Tennanta, cenionego aktora znanego m.in. z roli w serialu Doctor Who. Wspomniane wideo podrzucamy poniżej:

Przypomnijmy, że w lutym tego roku Wilson zapowiedział nadejście nowego albumu. W wywiadzie dla Immersive Audio Album zdradził, że jest on praktycznie w całości gotowy. Dodał ponadto, że dzieło będzie całkowitym przeciwieństwem The Overview. – Ten kolejny album jest znacznie bardziej kameralny, introwertyczny. Wciąż jest mocno koncepcyjny i bardzo eksperymentalny, a utwory... cóż, znów sprawiają wrażenie jednej spójnej kompozycji. Ale jest on znacznie bardziej kanciasty i eksperymentalny w sposób, który naprawdę mnie ekscytuje – powiedział Steven Wilson. I określił następcę The Overview mianem "dziwnego" wydawnictwa.

Choć data wydania albumu pozostaje tajemnicą, to fani wypatrzyli na parafialnej stronie ważną wskazówkę. W sekcji wydarzeń pojawił się wpis dotyczący festiwalu jesiennego, który ma odbyć się 6 listopada. Czy to właśnie właśnie wtedy poznamy wszelkie szczegóły? Wykluczyć tego nie można...

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