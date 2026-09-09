Biografia The Rolling Stones w kolejce do nakręcenia? Zaskakujące doniesienia!

Choć różne filmowe biografie powstawały już od lat, to zdaje się, że prawdziwy szał na tego typu projekty na dobre rozpoczął się w 2018 roku. To wtedy na ekrany kin na całym świecie trafiło Bohemian Rhapsody, czyli produkcja, w centrum której znalazła się osoba Freddiego Mercury’ego. Projekt okazał się kolosalnym sukcesem na całym świecie i zdaje się, że na dobre otworzył ścieżkę dla kolejnych tego typu.

Tym samym w ostatnich latach dostaliśmy filmy o życiach - bądź konkretnych wątkach z życia - takich ikon, jak Elton John, Bob Marley, Amy Winehouse, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Elvis Presley, Mötley Crüe, Michael Jackson czy Robbie Williams. Na ten moment wiadomo na pewno, że w planach są produkcje o The Beatles, Scorpions, Joni Mitchell, Janis Joplin czy Kiss. Czyżby do tego wszystkiego przyszedł czas także na film o The Rolling Stones?

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Pogłoski na ten temat pojawiły się już pod koniec czerwca tego roku. Wszystko to za sprawą wypowiedzi Micka Jaggera, który w wywiadzie dla "GQ" wyznał, że byłby zainteresowany filmowym projektem wokół Stonesów. Wokalista uściślił swoją wizję mówiąc, że zdecydowanie byłby za tym, aby stworzyć film, który skupiłby się na określonym wydarzeniu z historii zespołu, a nie jego całej, ponad 60-letniej karierze. Jagger powiedział także, że jest fanem filmu o Bobie Dylanie, czyli Kompletnie nieznany.

Czyżby coś było na rzeczy? Tak twierdzi magazyn "The Sun", który kilka dni temu poinformował, że Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood podpisali w lipcu tego roku niezwykle lukratywną umowę z 101 Studios (m.in. Yellowstone) na film!

Na ten moment szczegóły całego projektu nie są znane. Ma on być w początkowych fazach, a wszystkie kolejne decyzje, co do historii, scenariusza, ekipy filmowej czy obsady mają być podejmowane w najbliższym czasie.

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