Wyjątkowe wyróżnienie dla Ryszarda Riedla! W wydarzeniu wezmą udział muzycy Dżemu

Zespół Dżem jest jednym z najważniejszych dla szeroko pojmowanej historii polskiego rocka. Formacja działa z dużym powodzeniem, przyciągając na swoje koncerty imponujące tłumy, po dziś dzień. Obecnie rolę jej frontmana pełni Sebastian Riedel, z którym to nagrano i wydano pierwszą od ponad 15 lat studyjną płytę Dżemu, Sobie potrzebni z lutego tego roku.

Grupa przeżywała szczyt swojej działalności w czasach, gdy jej wokalistą był ojciec obecnego - legendarny Ryszard Riedel. To z nim w składzie Dżem wydał kultowe dziś płyty Cegła, Zemsta nietoperzy, Detox oraz Autsajder. Riedel był frontmanem zespołu do 1994 roku. Krótko po zakończeniu współpracy z nim wokalista zmarł. Muzyk odszedł w wieku 38 lat z powodu niewydolności serca po wieloletnim uzależnieniu od substancji odurzających.

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Gwiazda dla Ryszarda Riedla w Katowicach!

Wrzesień tego roku był szczególny dla wielbicieli i wielbicielek talentu Ryszarda Riedla. Dokładnie 7 września przypadła rocznica 70. urodzin słynnego wokalisty, co stało się okazją do wspomnień.

Dla władz Katowic rocznica ta stała się jednak przyczynkiem do podjęcia szczególnej decyzji. W dniu urodzin Riedla poinformowano, że już za chwilę, w piątek 11 września o godzinie 15:30 w słynnej katowickiej Alei Gwiazd Bluesa odsłonięta zostanie gwiazda legendarnego wokalisty! Jak przekazano, w tym szczególnym wydarzeniu udział wezmą muzycy Dżemu oraz przedstawiciele miasta. Po uroczystości odbędzie się druga już edycja happeningu "Graj z Dżemem". W jego ramach słynna formacja, wraz z gitarzystami, którzy pojawią się na miejscu, zagra wspólnie jeden ze swoich największych klasyków, czyli Naiwne Pytania.

Quiz o Ryśku Riedlu. Czy wiesz wszystko o nieodżałowanym wokaliście Dżemu?