Poruszający powrót Barta Sosnowskiego. Po pięciu latach usłyszymy jego głos w nowym utworze

Głos Barta Sosnowskiego powraca po 5 latach. Wyjątkowa premiera dla fanów

To będzie bez wątpienia wzruszający moment dla wszystkich, którzy tęsknili za jego charakterystycznym głosem i sceniczną charyzmą. Mija dokładnie pięć lat od nagłego odejścia Barta Sosnowskiego, a jego twórczość wciąż żyje i zyskuje nowy wymiar. Już wkrótce fani artysty będą mieli okazję usłyszeć niepublikowany dotąd materiał.

Dokładnie 25 września 2026 roku odbędzie się premiera studyjnej wersji utworu „Rusty Waltz”. Kompozycja ta jest doskonale znana tym, którzy bywali na koncertach Sosnowskiego, jednak dopiero teraz, po latach, doczekała się oficjalnego, studyjnego wydania. To doskonała okazja, by na nowo przypomnieć sobie o jego niezwykłym talencie.

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Sceniczne szaleństwo i hipnotyzujący walczyk

Kulisy powstania „Rusty Waltz” pokazują, jak barwną i kreatywną osobowością był Bart Sosnowski. Artysta miał ogromną słabość do utworów granych „na trzy”, w których, jak sam uważał, kryła się hipnotyzująca magia. To jednak nie wszystko. W jego głowie zrodziło się marzenie, by mieć w swoim repertuarze piosenkę na wzór twórczości Screamin’ Jay’a Hawkinsa.

Chciał utworu, który pozwoliłby mu na scenie oddawać się prawdziwemu szaleństwu. Tak właśnie powstał jego „rdzawy walczyk”, czyli „Rusty Waltz” – kompozycja łącząca mroczny klimat z energią, która tak bardzo porywała publiczność podczas występów na żywo.

Nadchodzi reedycja płyty „Tylko się nie denerwuj”

Okazuje się, że premiera singla to dopiero przedsmak tego, co czeka na słuchaczy. Utwór „Rusty Waltz” jest oficjalną zapowiedzią wyjątkowej reedycji albumu „Tylko się nie denerwuj”. To właśnie na tym wydawnictwie znajdą się dodatkowe, niepublikowane wcześniej piosenki Barta Sosnowskiego.

Dla jego fanów będzie to niepowtarzalna szansa, by odkryć nieznane dotąd muzyczne światy artysty. Premiera singla zaplanowana jest na 25 września i z pewnością będzie ważnym wydarzeniem na polskiej scenie muzycznej.