Tak wyglądają nagrobki Lemmy'ego Kilmistera i Ronniego Jamesa Dio! Ikony heavy metalu spoczywają blisko siebie

Ronnie James Dio i Lemmy Kilmister to dwie postacie absolutnie kluczowe dla historii muzyki metalowej.

Pierwszy rozpoczął muzyczną karierę już pod koniec lat 50., niemal dekadę później zaś powołał do życia formację Elf. To w niej zauważył go Ritchie Blackmore, który kolejno zaprosił Ronniego do dołączenia do utworzonego przez siebie zespołu Rainbow. Powszechną rozpoznawalność i uznanie Dio zyskał w 1979 roku, kiedy to zastąpił w składzie Black Sabbath samego Ozzy'ego Osbourne'a. Po pierwszym rozstaniu z grupą Ronnie kontynuował działalność w ramach własnego projektu, który zapewnił mu nieśmiertelną pozycję jednego z najwybitniejszych głosów w metalu.

Ikoną ciężkich brzmień jest także Lemmy Kilmister. Założyciel Motörhead, uznawany jest za jedną z kluczowych postaci tzw. "New Wave of British Heavy Metal' i postać wyjątkowo wpływową w metalu. Wokalista i basista miał jedyny w swoim rodzaju styl, sposób bycia, który zapewnił mu wierne grono fanów i fanek, którzy po dziś dzień dbają o pamięć o Lemmym.

Metalowe albumy wszech czasów / Eska Rock

Ronnie James Dio i Lemy Kilmister spoczęli na tym samym cmentarzu! Tak wyglądają nagrobki ikon heavy metalu

Ronnie James Dio zmarł 16 maja 2010 roku po walce z rakiem żołądka. W chwili śmierci artysta miał 67 lat. Lemmy Kilmister odszedł pięć lat po wokaliście, dokładnie 28 grudnia 2015 roku w wieku 70 lat z powodu zdiagnozowanego zaledwie kilka dni wcześniej nowotworu prostaty.

Być może nie każdy wie o tym, że te "pośmiertne życia" Ronniego i Lemmy'ego są ze sobą ściśle powiązane. Obaj muzycy zostali pochowani na słynnym cmentarzu Forest Lawn Memorial Park, który zlokalizowany jest w południowej Kalifornii. Co ciekawe, miejsca pochówku muzyków znajdują się dosłownie obok siebie!

Można to zobaczyć na nagraniu, które pojawiło się na oficjalnych mediach społecznościowych Ronniego Jamesa Dio. Tym samym widzimy, jak wyglądają nagrobki muzyków. Na tym, dedykowanym Kilmisterowi widnieje hasło "Born to Lose, Live to Win", a obok imienia i nazwiska, daty urodzin oraz śmierci można zobaczyć autograf Lemmy'ego i symbol pik. Po przejściu dosłownie na drugą stronę cmentarza można odwiedzić miejsce spoczynku Ronniego. Nagrobek wyróżnia się swoim beżowym odcieniem i widniejącym na nim obrazem. Na tabliczce zaś widać napis "The Man on the Silver Mountain" oraz podpis i datę urodzin oraz śmierci ikony.

Zobacz miejsca spoczynku Ronniego Jamesa Dio i Lemmy'ego Kilmistera na poniższym nagraniu:

Ronnie James Dio wskazał dawniej swoje ulubione klasyki rocka i metalu. Oto 6 utworów, które wybrał: