Kiedy nowe płyty Mercyful Fate i King Diamond? Wokalista ujawnił konkretny harmonogram

King Diamond w ostatnich latach zdecydowanie nie rozpieszcza swoich fanów. Są koncerty i pojedyncze premierowe utwory, ale wciąż pełnowymiarowych wydawnictw, jeśli chodzi o jego grupy. W przypadku Mercyful Fate dyskografię zamyka krążek 9, który ukazał się na rynku w... 1999. Oczywiście, wpływ na to miały przerwy w działalności. Jednak w 2019 formacja wznowiła działalność.

Z kolei grupa King Diamond ostatni album, Give Me Your Soul...Please, wypuściła w 2007. A o premierowym wydawnictwie, w przestrzeni medialnej, mówi się już od dłuższego czasu.

W najnowszym wywiadzie dla serwisu Metal Injection legendarny wokalista przekazał jednak konkretne wiadomości i złożył stanowczą deklarację: żadnych kolejnych tras bez gotowych, nowych płyt w rękach!

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Oba zespoły przebywają obecnie w studiu nagraniowym, jednak ich materiały ukażą się w odstępie ok. roku. Jako pierwszy światło dzienne ma ujrzeć album Mercyful Fate. Prace nad nim są już na bardzo zaawansowanym etapie.

– Mercyful Fate ma w tym momencie lekki priorytet. Nasz ostateczny termin na ukończenie nagrań to grudzień 2026. Mamy mnóstwo czasu. To znaczy, ktoś musiałby złamać rękę albo nogę, żeby to się nie udało. Ale jesteśmy już daleko z tym albumem. Pracujemy nad tymi rzeczami od dłuższego czasu. Taki harmonogram da wytwórni Metal Blade odpowiednią ilość czasu na wyprodukowanie winyli i przygotowanie całej machiny wydawniczej. Premiera planowana jest – tak przypuszczam – w okolicach maja 2027, ponieważ latem rozpoczynamy trasę po Europie z tym albumem. A potem, jeśli wszystko pójdzie dobrze, będziemy grać jesienią w USA: od października do grudnia – powiedział King Diamond.

Natomiast nowy album zespołu King Diamond zostanie nagrany niemal w tym samym czasie, jednak z pełną świadomością "poczeka na swoją kolej", aby nie kolidować z planami Mercyful Fate.

– Płyta King Diamond będzie gotowa do wydania w momencie, gdy wyjedziemy do Europy grać z Mercyful Fate. Ten album po prostu poczeka na swój moment. [...] Wyobrażam sobie, że nowy album King Diamond może ukazać się w okolicach kwietnia 2028. To będzie moment, kiedy widzę nas rozpoczynających próby przed trasą. Potem wejdziemy w sezon festiwalowy na jakiś miesiąc. Będziemy grać w Europie przez ponad dwa miesiące, a następnie musimy wrócić do USA, żeby przygotować się na amerykańską trasę z nowym materiałem – dodał wokalista dla Metal Injection.

King Diamond zapowiedział także nowe oprawy sceniczne

Oprawa wizualna od zawsze była znakiem rozpoznawczym występów duńskiego wokalisty. King Diamond zapewnił, że fani mogą spodziewać się zupełnie nowej produkcji scenicznej dla obu projektów. – King Diamond dostanie naprawdę potężną rozbudowę. Oprawa stanie się, powiedziałbym, jeszcze bardziej teatralna – podsumował.

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