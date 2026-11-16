Marcin Giełzak w “Mellinie” w Esce ROCK!

Gościem najnowszej Melliny jest publicysta Marcin Giełzak.

Prowadzący w WP program "Dwie Lewe Ręce" oraz "Dzieje", redaktor: „Rocznik Idei”. W rozmowie z Marcinem Mellerem Giełzak tłumaczy od czego zaczęły się protesty we Francji i czym mogą się skończyć. Publicysta omawia też problem migracji i jak należy ją przeprowadzić, żeby nie obróciła się przeciwko państwu. Odnosi się też do słów polskich, prawicowych polityków.

“Mellina” - wyjątkowy talk show w Esce Rock!

Na początku stycznia 2023 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Eski Rock. Mowa o wyjątkowym talk show “Mellina”, którego prowadzącym został historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor przebojowej powieści sensacyjnej „Czerwona Ziemia” – Marcin Meller. “Mellina” ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak i słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych. Nowy program to talk show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wspaniali goście, bezkompromisowe pytania i rozmowy, o których wiadomo jedno - nie ma w nich tematów tabu! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock. Podcast dostępny jest także na platformie Spotify.