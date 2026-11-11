Carpenter Brut i Health na wspólnym koncercie w Polsce! Sprawdź szczegóły

Muzyka rockowa lat 2000. - zagranica. Jakie albumy zdefiniowały ten okres?

Carpenter Brut i Health zagrają w Polsce! Wspólna trasa gwiazd alternatywy

Carpenter Brut oraz Health ruszają we wspólną europejską trasę koncertową pod szyldem Conflict:Europe 2026. Obie formacje doskonale znają polską publiczność i po dłuższej przerwie wracają do naszego kraju, aby wystąpić na jednym wspólnym wydarzeniu w Krakowie. Francuski twórca muzyki elektronicznej ukrywający się pod pseudonimem Franck Hueso przyjeżdża promować swój najnowszy album Leather Temple, który ukazał się pod koniec lutego bieżącego roku. To wydawnictwo stanowi uroczysty finał jego wielkiej muzycznej trylogii. Z kolei ekipa z Los Angeles przywiezie ze sobą materiał z wydanego zaledwie kilka miesięcy wcześniej Conflict DLC. Fani mocnych brzmień mogą spodziewać się potężnej dawki mrocznego rocka, nostalgii za syntezatorami i niesamowitego filmowego klimatu.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert Carpenter Brut i Health?

Fani z południa Polski mają ogromne powody do zadowolenia, ponieważ to właśnie stolica Małopolski ugości zagranicznych muzyków. Wspólny koncert obu grup zaplanowano na 16 listopada 2026 roku. Wydarzenie odbędzie się w Klubie Studio w Krakowie przy ulicy Witolda Budryka. To miejsce jest doskonale znane miłośnikom muzyki i zapewnia świetne warunki do przeżywania tak intensywnych koncertów. W roli gościa specjalnego wystąpi duet Vowws. Zespół ten idealnie wpisuje się w klimat całego wieczoru i z pewnością odpowiednio rozgrzeje publiczność przed wejściem głównych gwiazd. Dokładna rozpiska godzinowa nie została jeszcze opublikowana przez organizatorów.

DATA KONCERTU: 16 listopada 2026 r.

16 listopada 2026 r. MIASTO: Kraków

Kraków GDZIE: Klub Studio

Klub Studio GODZINA: Nieogłoszona

Nieogłoszona SUPPORT: Vowws

Carpenter Brut i Health w Krakowie 2026 - BILETY, CENA

Kwestia zakupu wejściówek na to wydarzenie jest niezwykle prosta. Oficjalna sprzedaż biletów na krakowski koncert startuje w piątek 17 kwietnia 2026 roku punktualnie o godzinie 11:00. Jedynym dystrybutorem wejściówek jest Knock Out Music Store. Organizatorzy przygotowali dwie konkretne pule cenowe, które zależą wyłącznie od momentu zakupu. W trakcie trwania regularnej przedsprzedaży fani zapłacą od 179 do 229 złotych. Jeśli ktoś podejmie decyzję o udziale w wydarzeniu dopiero w dniu koncertu, cena wejściówki wzrośnie i wyniesie od 210 do 250 złotych. Warto zapisać sobie datę startu sprzedaży i nie zwlekać z zakupem.

Bilety w przedsprzedaży: od 179 do 229 zł

od 179 do 229 zł Bilety w dniu koncertu: od 210 do 250 zł

Galeria: Muzyka rockowa lat 60-tych - zagranica. Albumy, które zdefiniowały gatunek