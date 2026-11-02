Zofia Zborowska-Wrona w “Mellinie” w Esce ROCK!

W najnowszej "Mellinie" gościnią jest Zofia Zborowska-Wrona. Aktora i współprowadząca "Love Is Blind" mówi, czego nauczył jej ten program, jaką rolę odegrał w nim jej mąż Andrzej i jakie oczekiwanie wiązały się z tym show. W programie podkreśla, że wspiera Helenę Englert w rozwijaniu kariery, bo ona sama, doskonale wie, co to znaczy znane nazwisko, szczególnie w show-biznesie.

W kwestii wychowywania dzieci, Zosia jasno stawia granicę. Martwi się, gdy widzi nastolatki, które stylizują się na starsze i wiszą na telefonach. W relacji z mężem, przyznaje, że lubi być szefową.

“Mellina” - wyjątkowy talk show w Esce Rock!

Na początku stycznia 2023 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Eski Rock. Mowa o wyjątkowym talk show “Mellina”, którego prowadzącym został historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor przebojowej powieści sensacyjnej „Czerwona Ziemia” – Marcin Meller. “Mellina” ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak i słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych. Nowy program to talk show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wspaniali goście, bezkompromisowe pytania i rozmowy, o których wiadomo jedno - nie ma w nich tematów tabu! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock. Podcast dostępny jest także na platformie Spotify.