To flaga którego kraju? Rozpoznaj na zdjęciu w quizie

Symbole narodowe są czymś niezwykle istotnym w historii każdego państwa. To właśnie one tworzą odrębność danego kraju, a przede wszystkim kształtują poczucie tożsamości obywateli i służą jej podtrzymywaniu na arenie międzynarodowej. Funkcje i znaczenie symboli narodowych zmieniały się na przestrzeni dziejów, zależą one również od danej sytuacji i kontekstu. Do najważniejszych symboli narodowych zalicza się barwy narodowe, dewizy, godło państwowe, hymn, niekiedy pieczęć oraz oczywiście flagę danego kraju. To właśnie ona najczęściej jest tym najbardziej rozpoznawczym symbolem danego państwa, wskazuje jego narodowe barwy, niekiedy zawiera w sobie również godło. Najczęściej flaga ma kształt prostokątny, choć spotkać można także kwadratowe czy trójspiczaste. To właśnie flagi państwowe widnieją na gmachach urzędów, instytucji państwowych, wywiesza się je także podczas uroczystości państwowych. W niektórych państwach, na przykład w Polsce, obchodzone jest także święto flagi państwowej.

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