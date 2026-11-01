Zbigniew Hołdys znów pokazał się publicznie. W zeszłym roku 74-letni muzyk mocno zaniepokoił fanów

Zbigniew Hołdys miał poważne problemy ze zdrowiem. Zdjęcie muzyka zaniepokoiło fanów

Ubiegły rok przyniósł muzykowi sporo problemów zdrowotnych, które zakończyły się wizytami w szpitalu. W styczniu artysta zmagał się z dotkliwym półpaścem, a w lipcu ponownie trafił pod opiekę lekarzy krótko po zagraniu jednego z koncertów. Choć dolegliwości mocno dały mu w kość, współzałożyciel zespołu Perfect ostatecznie odzyskał siły.

Już tamte wydarzenia wzbudziły duży niepokój wśród sympatyków jego twórczości, a kolejne miesiące przyniosły następne powody do zmartwień. Kiedy w październiku 2025 roku Hołdys wrzucił do sieci fotografię ukazującą jego bardzo wychudzoną twarz, internauci nie kryli przerażenia.

29

Niestety, w szpitalu zostanę kilka dni dłużej. Lekarze próbują ustalić, co ze mną jest. Życie jest pełne niespodzianek - pisał Hołdys w wakacje 2025 r. pod zdjęciami z placówki, które sam zamieścił w sieci.

"Proszę zwolnić i żyć jak najdłużej", "Panie Zbyszku dużo zdrowia życzę", "Moc zdrowia!", "Mocno i czułością Cię przytulam Zbysiu", "Zdrówka Panie Zbyszku" - pisali fani.

74-letni Zbigniew Hołdys pojawił się na imprezie Audio Video Show

W bieżącym roku artysta nie poruszał już w mediach społecznościowych tematu swojego zdrowia, za to zwiększył swoją aktywność i odwiedził kilka wydarzeń. Na Facebooku regularnie organizuje relacje na żywo, podczas których dzieli się opiniami o muzyce, show-biznesie oraz polityce. W swoich wpisach często porusza również kwestie związane ze zwierzętami.

Ostatnio muzyk wziął udział w imprezie Audio Video Show. Z informacji opublikowanych na facebookowym profilu tego wydarzenia wynika, że "dawny lider Perfectu spotkał się z Juliuszem Kaszyńskim (...), by porozmawiać o albumie z muzyką koncertową zespołu. Rozmowie towarzyszył odsłuch nagrań na żywo, który stał się okazją do powrotu do twórczości grupy Perfect - zespołu, którego piosenki na stałe zapisały się w historii polskiego rocka".

Obecność 74-latka spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, a stylowo ubrany Hołdys chętnie dyskutował ze zgromadzoną publicznością. Poniżej znajdziecie fotografie z tego spotkania.

Risercz - Zbigniew Hołdys

29

Zobacz więcej zdjęć. Pogrzeb Wojciecha Morawskiego. Wzruszająca ceremonia w kościele! Tak pożegnano muzyka Perfectu. Nie mogło zabraknąć Zbigniewa Hołdysa