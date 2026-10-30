"Igrzyska śmierci" znowu w polskim streamingu. Gdzie obejrzeć wszystkie części?

Filmowy cykl "Igrzyska śmierci" wystartował w 2012 roku i stanowi adaptację powieści autorstwa Suzanne Collins. Cała historia toczy się w fikcyjnym kraju Panem, którym bezwzględnie i twardą ręką włada okrutny prezydent Snow, odgrywany przez Donalda Sutherlanda. Sytuacja ulega zmianie, gdy na arenę Głodowych Igrzysk trafia grana przez Jennifer Lawrence Katniss Everdeen, co wywołuje rewolucję i wstrząsa fundamentami totalitarnego reżimu.

Pierwsze cztery odsłony tej popularnej dystopii trafiały na ekrany w latach 2012–2015. Z kolei w 2023 roku widzowie ponownie zawitali do uniwersum "Igrzysk śmierci" dzięki pierwszemu prequelowi o tytule "Ballada ptaków i węży". Produkcja ta skupiła się na młodości Coriolanusa Snowa, w którego wcielił się Tom Blyth, pokazując jego skomplikowaną i tragiczną w finałowych skutkach relację z reprezentującą 12. Dystrykt trybutką Lucy Gray Baird, graną przez Rachel Zegler.

QUIZ: Igrzyska Śmierci. Ballada ptaków i węży. Coriolanus Snow - ile wiesz o głównym bohaterze? Pytanie 1 z 10 Prezydent Snow uwielbia róże... Ponieważ zabijają one zapach krwi z jego ust i przypominają mu jego babkę Ponieważ właśnie ten kwiat dał jako pierwszy Lucy Grey Ponieważ mają kolce Następne pytanie

Gdzie obejrzeć "Igrzyska śmierci" online? Wszystkie części trafią na HBO Max

W związku z nadchodzącą premierą drugiego prequela, czyli "Wschodu słońca w dniu dożynek", serwis HBO Max przygotował niespodziankę dla widzów. Dokładnie 31 października w bibliotece platformy pojawią się wszystkie dotychczasowe filmy z serii. Dla formalności warto przypomnieć, że na liście udostępnionych produkcji znajdą się następujące tytuły:

"Igrzyska śmierci",

"Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia",

"Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1",

"Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2",

"Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży".

W kwestii kolejności oglądania filmów - widzom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z "Igrzyskami śmierci", rekomenduję seans zgodny z datami premier kinowych poszczególnych części, co odpowiada zamieszczonej wyżej liście. Natomiast w przypadku powtórnego oglądania serii, dobrym pomysłem będzie prześledzenie fabuły według chronologii wydarzeń, zaczynając od "Ballady...", a kończąc na głównym cyklu.

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"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". Fabuła i obsada nowego filmu

Wydarzenia w filmie „Wschód słońca w dniu dożynek” mają miejsce 40 lat po historii z "Ballady ptaków i węży" i jednocześnie 24 lata przed akcją pierwszej części "Igrzysk śmierci". Tym razem główną postacią jest grany przez Josepha Zadę Haymitch Abernathy, który wygrał 50. Głodowe Igrzyska, znane jako Drugie Ćwierćwiecze Poskromienia z podwojoną liczbą uczestników. Przyszły mentor Katniss sam trafia na śmiertelnie niebezpieczną arenę i próbuje przeciwstawić się dyktaturze Snowa (w którego wciela się tu Ralph Fiennes), nie zdając sobie sprawy z ogromnej ceny, jaką za to zapłaci.

Reżyserią nowego obrazu zajął się Francis Lawrence, mający na koncie pracę przy wszystkich wcześniejszych odsłonach "Igrzysk śmierci" poza pierwszą częścią. W gwiazdorskiej obsadzie nadchodzącego widowiska znaleźli się liczni znani aktorzy, w tym Whitney Peak jako Lenore Dove Baird, Ralph Fiennes jako prezydent Coriolanus Snow oraz Jesse Plemons w roli Plutarcha Heavensbee. Na ekranie pojawią się również Kelvin Harrison Jr. jako Beetee Latier, Maya Hawke jako Wiress, Lili Taylor jako Mags Flanagan, Elle Fanning jako Effie Trinket i Kieran Culkin wcielający się w Caesara Flickermana.

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