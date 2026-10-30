Jest lokalizacja Pol'and'Rock Festival 2027! Umowa przedłużona na kolejne 3 lata

Tradycją już jest, że po zakończeniu danej edycji Pol'and'Rock Festivalu niemal natychmiast poznajemy datę i lokalizację kolejnej odsłony wydarzenia. Inaczej zadziało się w tym roku, gdy owszem, Jurek Owsiak ogłosił, kiedy odbędzie się "najpiękniejsze festiwal na świecie", zdradził nawet, że zagra na nim zespół Kula Shaker - ale milczał, odnośnie lokalizacji.

Nie był tajemnicą fakt, że wraz z Pol'and'Rockiem 2026 wygasła umowa między organizatorami a administracją miasta Czaplinek, gdzie impreza odbywa się od 2022 roku. Nie było jasne, czy zawarta zostanie kolejna, choć już na początku września Wojewoda Zachodniopomorski, Pan Adam Rudawski, wystosował oficjalny list, skierowany bezpośrednio do Jurka Owsiaka, w którym wprost dał do zrozumienia, że władze są otwarte na kontynuacje współpracy przy kolejnych edycjach. Sami zainteresowani nabrali wtedy jednak wody w usta, kolejno na początku października Owsiak ogłosił, że w Urzędzie Miasta Czaplinek złożone zostało pismo – projekt porozumienia dotyczącego kolejnych edycji Festiwalu Pol’and’Rock. Było powszechnie wiadomo, że oficjalną lokalizację przyszłorocznej edycji poznamy jeszcze w październiku - tak się rzeczywiście stało!

Człowiek z metalu: Jurek Owsiak

Pol'and'Rock wraca do Czaplinka!

W czwartek 29 października na kontach Pol'and'Rocka w mediach społecznościowych pojawiło się ważne oświadczenie. Głosi ono wprost - impreza zostaje w Czaplinku!

Jak się okazuje, podczas odbywającej się tego dnia XXX Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku radni zatwierdzili dzierżawę lotniska Czaplinek-Broczyno pod Pol'and'Rock Festival na kolejne 3 lata, czyli do 2029 roku. Organizatorzy "najpiękniejszego festiwalu świata" nie kryli wdzięczności dla władz miasta:

Dziękujemy Radnym, Władzom Miejskim oraz Mieszkańcom Czaplinka i całego regionu za zaufanie, otwartość i ciepłe przyjęcie naszej festiwalowej rodziny. Razem tworzymy coś wyjątkowego! - brzmi zakończenie wpisu.

Oznacza to, że 33. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 29-31 lipca 2027 roku na sprawdzonym terenie Lotniska Czaplinek-Broczyno.

Oto 10 zespołów i wykonawców, których chcielibyśmy zobaczyć na Pol'and'Rock Festival 2027: