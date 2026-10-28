Chris Slade to były perkusista AC/DC. Grał w zespole w latach 1989-1994 (jego grę słychać m.in. na kultowym albumie The Razors Edge, na którym znalazł się utwór Thunderstruck), a także w 2015 i 2016, kiedy to zastępował tymczasowo Phila Rudda.

Ostatnio Slade, w jednym z wywiadów, wskazał prawdziwego geniusza gitary. Wybór padł na Malcolma Younga, założyciela AC/DC.

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Był najlepszym gitarzystą rytmicznym, jakiego kiedykolwiek słyszałem i zapewne jakiego kiedykolwiek usłyszę w życiu. Stanowił samodzielną sekcję rytmiczną, bez basu i perkusji. Oczywiście, niestety, bardzo go brakuje. I to był jego zespół. Nie Angusa czy Briana, tylko właśnie Malcolma. On robił wszystko, co było związane z oprawami graficznymi, piosenkami oraz tekstami. [...] Uważam więc Malcolma za prawdziwego geniusza. Był wyjątkowy w swojej dziedzinie. Wyjątkowy, jeśli chodzi o gitarzystów rytmicznych, jak i kompozytorów. Napisał kilka świetnych piosenek – powiedział Slade w rozmowie dla kanału Igor Miranda.

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