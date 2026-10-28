Mroczna opowieść z ust Kirka Hammetta na dobranoc. Posłuchaj słynnego opowiadania Edgara Allana Poe w wydaniu gitarzysty Metalliki

Pasja Kirka Hammetta nie jest żadną tajemnicą dla fanów i fanek gitarzysty Metalliki. Od dawna nie ukrywa on, że na równi z muzyką metalową "kręci go" wszystko to, co jest związane z szeroko pojmowanym światem grozy.

Z tym Kirk zapoznał się, gdy miał zaledwie pięć lat! To wtedy po raz pierwszy obejrzał horror SF z lat 60. - Dzień tryfidów. Od tego wszystko się zaczęło - kolekcjonowanie figurek z postaciami z dreszczowców oraz magazynów, zorientowanych na tematykę grozy. Gdy Hammett zaczął stawać się sławny - a co za tym idzie, dysponował większą gotówką - jego kolekcja zaczęła się znacząco powiększać. Muzyk zaczął zbierać stroje czy rekwizyty z najsłynniejszych horrorów oraz thrillerów. Fani i fanki mieli okazję zobaczyć ją po raz pierwszy już w 2012 roku, gdy do sprzedaży trafiła książka Too Much Horror Business, w której znalazły się zdjęcia "przerażającej" kolekcji gitarzysty. Dwa lata później odbyła się pierwsza z dwóch edycji konwentu grozy pod patronatem Kirka - Fear FestEvil.

Metallica zagrała klasyk Perfectu w Chorzowie

Kirk Hammett czyta słynne opowiadanie Edgara Allana Poe! Posłuchaj mrocznej dobranocki!

Kino grozy to jedno, ale istnieje także literatura o niezwykle mrocznym charakterze. Jednym z jej najsłynniejszych przedstawicieli, jeśli mamy na myśli samą klasykę, wciąż pozostaje nikt inny, jak Edgar Allan Poe. Amerykańskiego pisarza uznaje się za jednego z pionierów noweli kryminalnych, w których nie brakowało elementów fantastycznych, makabrycznych i horroru.

Co mogłoby się wydarzyć, gdyby połączyć Kirka Hammetta i Edgara Allana Poe? Teraz już nie musimy sobie tego wyobrażać! Na kanale Metalliki na YouTube pojawiło się nagranie, przedstawiające gitarzystę, interpretującego jeden z najsłynniejszych poematów mistrza grozy - Kruka.

Jak zachęca sama Metallica: "Nalej sobie coś ciemnego, przygaś światła i słuchaj":

Oto zespoły, które inspirowały się twórczością Edgara Allana Poe: