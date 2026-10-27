Tak wyglądały ostatnie chwile Ozzy'ego i Sharon Osbourne'ów. Tylko o to muzyk poprosił swoją ukochaną żonę

Ozzy i Sharon Osbourne'owie przez lata tworzyli jedną z najbardziej znanych, barwnych, a przy tym wybuchowych par światowego show biznesu. Poznali się w okolicznościach zawodowych, gdy "Książę Ciemności" rozpoczynał karierę solową, w czym aktywnie pomagała mu Sharon. Ostatecznie związali się także w życiu prywatnym, aż w końcu 4 lipca 1982 roku wzięli ślub. Para doczekała się trójki dzieci: Aimee, Jacka oraz Kelly.

Związek Sharon i Ozzy'ego nigdy nie należał do najłatwiejszych, a w jego historii jest nawet epizod... próby zabójstwa kobiety przez Osbourne'a! Używki, zdrady i wiele innych nie doprowadziły jednak do rozstania. Ostatnie lata życia muzyka to walka z jego pogarszającym się stanem zdrowia, opoką w czym była dla niego oczywiście ukochana żona - a przy tym menedżerka.

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Sharon Osbourne, po raz kolejny już, opowiedziała o swoim życiu bez Ozzy'ego w nowej rozmowie dla "BBC". Wdowa po "Księciu Ciemności" nie ukrywa, że jej rzeczywistość uległa drastycznym przemianom po pożegnaniu ukochanego męża. Jak mówi, utrata najważniejszej osoby to coś, czego nie da się tak po prostu przepracować i przejść nad tym do porządku dziennego. Sharon dodaje, że jedynym sposobem okazała się być dla niej po prostu akceptacja nowej rzeczywistości. Wdowa po Ozzym zdradziła, że podjęła decyzję o tym, aby Ozzy nie został pochowany na publicznym cmentarzu. Jak tłumaczy, obawiała się, że na jego grobie mogłoby być non stop tak dużo osób, że rodzina nie miałby możliwości aby go odwiedzić i spędzić nieco czasu w zadumie. Stąd decyzja o pochowaniu muzyka na terenie posiadłości Welders House. Sharon mówi, że dzięki temu widzi Ozzy'ego ze swojego okna. Wdowa po Osbournie dodała także, że codziennie odwiedza jego grób.

Sharon Osbourne o swoich ostatnich chwilach z Ozzym Osbournem

W tej samej rozmowie Sharon zdradziła także, jak wyglądały jej ostatnie chwile z Ozzym. Jak mówi, w nocy, zaledwie kilka godzin przed tragedią, mąż obudził ją i poprosił, aby obdarzyła go dwoma pocałunkami oraz mocnym uściskiem. Pani Osbourne dodaje, że następne, co pamięta, to osobę, która z rana wbiegła do jej pokoju, gdy jeszcze spała i nakazała jej natychmiast zejść na dół, gdzie Ozzy doznał zawału serca.

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