Ozzy Osbourne pracował nad nową muzyką tuż przed śmiercią. „Trudno mi się tego słucha”

5 lipca 2025 roku w rodzinnym Birmingham Ozzy Osbourne pożegnał się oficjalnie z fanami. Tego dnia po raz ostatni wystąpił na scenie: najpierw solo, a potem z Black Sabbath. Wszystko odbyło się w ramach wyjątkowego wydarzenia Back to the Beginning, które niewątpliwie przeszło do historii. Kilkanaście dni później Książe Ciemności zmarł.

Legendarny wokalista przed swoją śmiercią pracował nad nową muzyką. Andrew Watt, który wyprodukował dwa ostatnie albumy Osbourne'a (Ordinary Man z 2020 oraz Patient Number 9 z 2022), ujawnił właśnie, że w archiwach znajdują się dodatkowe, niepublikowane dotąd utwory frontmana BS.

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Co ciekawe, Watt i Osbourne przeglądali ten materiał w hotelu zaledwie dzień przed Back to the Beginning, który odbył się na stadionie Villa Park. – Usiedliśmy, Ozzy rysował, jak to miał w zwyczaju, słuchaliśmy tego, co nagraliśmy i robiliśmy notatki. Mieliśmy przepiękną sesję odsłuchową i porozmawialiśmy o wielu sprawach. Następnego dnia widziałem go po raz ostatni – powiedział, w rozmowie z magazynem Rolling Stone, Watt.

W dalszej części rozmowy producent dodał:

Są utwory, które stworzyliśmy w konkretnym celu. I cóż... to wszystko, co mogę powiedzieć. Na razie bardzo ciężko mi się ich słucha.

Kiedy zapytano go, czy istnieją plany wydania tych utworów, Watt odpowiedział: "W pewnym sensie".

Pożegnalny koncert Ozzy'ego Osbourne'a i Black Sabbath trafi do kin! Trailer Back to the Beginning już dostępny

Produkcja nosząca tytuł Ozzy & Black Sabbath: Back To The Beginning niebawem wejdzie do kin na całym świecie. Premiera odbędzie się 28 października 2026 i będzie ograniczona czasowo.

Za reżyserię odpowiada Ben Wainwright-Pearce (twórca kinowej wersji The Eras Tour sygnowanej przez Taylor Swift). – Zapytałam Ozzy'ego, co naprawdę uczyniłoby go szczęśliwym. Odpowiedział, że jedyne, czego pragnie, to móc raz jeszcze wystąpić i powiedzieć fanom "dziękuję" oraz "do widzenia" – powiedziała, cytowana w informacji prasowej, Sharon Osbourne, żona i menedżerka Księcia Ciemności. Dodała ona także, że fragmenty występów innych grup, które tego dnia zaprezentowały się na scenie w Birmingham, również znajdą się w kinowym montażu.

Oto ciekawostki o albumie Patient Number 9 od Ozzy'ego Osbourne'a: