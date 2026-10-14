Sharon Osbourne chciała, żeby ten metalowy zespół zagrał na Back to the Beginning. Dlaczego do tego nie doszło?

Na początku lipca 2025 roku, na stadionie Villa Park w Birmingham, odbyło się wyjątkowe wydarzenie, które na zawsze zapisało się w historii. Mowa oczywiście o Back To The Beginning. Było to pożegnanie ze sceną Ozzy'ego Osbourne'a, który kilkanaście dni później, niestety, zmarł. Książe Ciemności najpierw zagrał ze swoim zespołem, a później z muzykami Black Sabbath (na scenie zobaczyliśmy oryginalny skład legendarnej grupy). Ponadto wystąpiły inne grupy, m.in. Metallica, Slayer, Tool czy Guns N' Roses. Skład wydarzenia był iście gwiazdorski.

Sharon Osbourne przyznała jednak, że w planach było zaproszenie jeszcze jednej legendarnej metalowej formacji.

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W rozmowie z magazynem Rolling Stone zdradziła, o kogo najbardziej zabiegała i czyjego występów najbardziej jej brakowało na liście wykonawców.

Bardzo, ale to bardzo chcieliśmy Megadeth. Zabrakło nam jednak czasu, po prostu nie mogliśmy zmieścić wszystkich jednego dnia. Zgłosiło się tyle zespołów, które chciały zagrać, że musieliśmy z części zrezygnować, bo doba jest za krótka – powiedziała Osbourne.

Warto wspomnieć, że Megadeth okazał się jedynym przedstawicielem legendarnej Wielkiej Czwórki Thrash Metalu, który nie pojawił się na tym historycznym wydarzeniu.

Megadeth ponownie w Polsce w 2027

Muzycy Megadeth ogłosili przyszłoroczną europejską część pożegnalnej trasy koncertowej. W ramach Breakout: Hibernation Of The Nations legendarna grupa zagra także w Polsce. Przypomnijmy, że Dave Mustaine i spółka wystąpią 2 kwietnia 2027 w krakowskiej Tauron Arenie.

Podczas całej europejskiej trasy formacji Megadeth będą towarzyszyć dwie inne kapele. – Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tej trasie, zależało nam, by była prawdziwym świętem metalu. Black Label Society i Testament to zespoły, które darzymy ogromnym szacunkiem, a ich udział sprawi, że te koncerty będą jeszcze bardziej wyjątkowe. Ten skład reprezentuje kilka dekad historii ciężkiej muzyki – zapowiedział, cytowany w informacji prasowej, Dave Mustaine, wokalista i gitarzysta Megadeth.

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