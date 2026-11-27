Nowy utwór Borysewicza i aktora, który go gra. Wyjątkowa premiera na płycie z filmu "Mniej obcy"

To nie lada gratka dla fanów polskiego rocka. Światło dzienne ujrzała ścieżka dźwiękowa z głośnego hitu Netflixa, filmu „Mniej obcy”, który opowiada o losach legendarnego lidera Lady Pank. Na płycie znalazły się nie tylko nowe wersje kultowych utworów, ale także coś absolutnie wyjątkowego – premierowa piosenka „Mama”, nagrana wspólnie przez samego Jana Borysewicza i debiutującego w jego roli Mikołaja Bukrewicza.

Ten niezwykły duet to muzyczne spotkanie mistrza z aktorem, który wcielił się w niego na ekranie. Nowa kompozycja symbolicznie otwiera kolejny rozdział w historii, która od dekad elektryzuje kolejne pokolenia słuchaczy.

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„To historia człowieka, który spełnia swoje największe marzenie”

Film „Mniej obcy” to znacznie więcej niż typowa biografia muzyczna. Jak podkreśla reżyser i producent Kristoffer Rus, to opowieść o drodze, jaką przeszedł Jan Borysewicz – od zbuntowanego gitarzysty z wielkimi marzeniami aż po lidera jednego z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki. Akcja osadzona jest w realiach schyłkowego PRL-u, gdzie rock'n'roll był synonimem wolności.

„To historia człowieka, który spełnia swoje największe marzenie, by wkrótce przekonać się, jak wysoką cenę trzeba czasem za nie zapłacić” – mówi Kristoffer Rus. Film porusza tematy buntu, miłości, straty i życia na własnych zasadach, a muzyka jest kluczowym elementem tej opowieści. Za scenariusz odpowiadają Wiktor Piątkowski oraz Joanna Kozłowska, a producentem jest Paprika Studios.

Kultowe hity Lady Pank w świeżym wydaniu

Twórcy filmu postanowili na nowo zarejestrować największe przeboje Lady Pank, które znalazły się na ścieżce dźwiękowej. Dzięki temu doskonale znane utwory zyskały świeżą energię i współczesne brzmienie, nie tracąc przy tym nic ze swojego oryginalnego charakteru i emocji, które sprawiły, że na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki.

Album zapowiadany jest jako muzyczny portret Jana Borysewicza i szansa na ponowne odkrycie piosenek, które na zawsze zmieniły oblicze polskiego rocka. To jedna historia opowiedziana nowym brzmieniem legendy.

Nowe brzmienie legendy na winylu, CD i w digitalu

Fani będą mogli cieszyć się muzyką z filmu „Mniej obcy” w różnych formatach. Album jest już dostępny w serwisach cyfrowych, a dla kolekcjonerów przygotowano specjalne wydania fizyczne. Do wyboru jest standardowa płyta CD oraz efektowny, dwupłytowy album na kolorowych, 180-gramowych winylach w rozkładanym opakowaniu typu gatefold.