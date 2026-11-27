Ciężko jest sobie wyobrazić Metallikę w jakiejkolwiek sytuacji bez Larsa Ulricha. To właśnie z inicjatywy perkusisty zespół w ogóle powstał, od samych początków pełni on w nim także rolę jednego z autorów i kompozytorów.

Również w sytuacji koncertów Lars jest prawdziwym filerem. Sęk w tym, że jeden jedyny raz w historii Metalliki zdarzyła się sytuacja, gdy Ulrich nie wziął udziału w jednym z jej występów.

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Dzień, w którym Metallica zagrała bez Larsa Ulricha

Mowa o sytuacji z 6 czerwca 2004 roku. Metallica była wtedy jednym z headlinerów Download Festival i choć miała już za sobą pokaz 2 czerwca, to do historii przeszedł właśnie ten niedzielny, gdyż to na nim zabrakło Larsa!

Co takiego się stało? Perkusista trafił do szpitala po poważnym atak paniki, stresu i lęku. Sam zainteresowany mówił później, że wyczerpanie w związku z trasą w połączeniu z lotem doprowadziły go do stanu, w jakim nigdy wcześniej się nie znalazł. Tym samym za bębnami zasiadli tego dnia Dave Lombardo, Flemming Larsen, techniczny Larsa oraz Joey Jordison, ówczesny perkusista Slipknota.

Dave Lombardo po latach wspomina występ u boku Metalliki

Teraz do wydarzenia sprzed ponad 20 lat powrócił w wywiadzie dla Loaded Radio Dave Lombardo. Jak opowiada bębniarz, wszystko to było dla niego nieco surrealistyczne, a on sam czuł spore emocje, gdyż znał tylko kilka kawałków, które Metallica miała zaplanowane w tym czasie w swoim secie, do tego dochodziła zwyczajna troska o zdrowie i formę Larsa.

Jak wspomina Lombardo, wiedział, że postara się dać z siebie wszystko, co najlepsze, choć miał tylko kilka godzin na przygotowanie. Ostatecznie bębniarz zagrał w kawałkach Battery i The Four Horsemen i jak mówi z perspektywy czasu, wspomina całą sytuację jako genialną zabawę zwłaszcza, że mógł stanąć na scenie u boku osób, które podziwia, zna i lubi.

Ależ to była frajda! Próby przed wyjściem na scenę – mogliśmy sobie pograć w takich małych boksach, które przygotowano za kulisami. Był tam zestaw perkusyjny i trochę innych instrumentów. Przerabialiśmy utwory i świetnie się przy tym bawiliśmy. Delikatnie mówiąc, było to surrealistyczne przeżycie. Możesz sobie wyobrazić. [...] W pewnym sensie dorastaliśmy razem – oczywiście nie w tym samym mieście czy coś w tym stylu, ale obserwowaliśmy nawzajem swoje działania i słuchaliśmy tego, co kto tworzy.

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