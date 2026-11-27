Within Temptation wraca do Polski. Szykują najbardziej ambitne show w karierze!

To wiadomość, na którą czekali wszyscy fani metalu symfonicznego. Zespół Within Temptation ogłosił właśnie spektakularną trasę koncertową „Through Fire & Ashes - The 2027 Tour”, a na jej mapie nie zabrakło Polski! Holenderska formacja wystąpi 21 października 2027 roku w łódzkiej Atlas Arenie, obiecując widowisko, które ma na nowo zdefiniować ich występy na żywo.

Grupa słynie ze spektakularnych koncertów i pomysłowej scenografii, ale tym razem zapowiada, że podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Nadchodzące show ma być jednym z najbardziej ambitnych przedsięwzięć w ich trzydziestoletniej karierze. Produkcja została zaprojektowana specjalnie z myślą o największych halach widowiskowych, a jej celem jest ożywienie na scenie świata znanego z nowego singla i nadchodzącej płyty.

Within Temptation | Wywiad ESKA ROCK

Sharon den Adel: „Te piosenki powstały, żeby śpiewać je razem. Głośno!”

Wokalistka zespołu, Sharon den Adel, nie kryje ekscytacji i zdradza, jaka idea kryje się za nowymi utworami. Jak sama przyznaje, opowiadają one o wewnętrznych zmaganiach, które towarzyszą każdemu z nas w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie.

Te utwory opowiadają o zmaganiach, które wszyscy w sobie nosimy, w szybko zmieniającym się świecie, w którym każdy z nas próbuje się nie rozsypać. Jednocześnie jest tak, jak powiedział kiedyś Konfucjusz: »Naszą największą chwałą nie jest to, że nigdy nie upadamy, lecz to, że podnosimy się za każdym razem, gdy upadniemy« – wyjaśnia artystka.

Sharon den Adel podkreśla, że nie może się już doczekać spotkania z fanami i wspólnego przeżywania muzyki na żywo. „Pierwszy przedsmak dostaliście już z »Through Fire & Ashes«, ale nadchodzi jeszcze o wiele więcej. Nie mogę się doczekać, aż wreszcie zagram nowe utwory na żywo z zespołem. [...] Nie możemy się doczekać, aż znów rozpalimy ten ogień. Te piosenki powstały po to, żeby śpiewać je razem. Głośno!” – dodaje wokalistka.

Światowa trasa i wielkie sceny

Trasa „Through Fire & Ashes - The 2027 Tour” to prawdziwie globalne przedsięwzięcie. Zespół rozpocznie koncerty w Meksyku, a następnie odwiedzi Brazylię, Chile i Argentynę. Później muzycy przeniosą się do Europy i Wielkiej Brytanii, gdzie zaplanowano aż 25 występów.

Within Temptation zagra na najbardziej kultowych scenach kontynentu, od londyńskiej OVO Arena Wembley, przez monachijską Olympiahalle, aż po lizbońską MEO Arena. Całą serię 30 koncertów zamknie 4 grudnia występ w rodzinnym kraju zespołu, w amsterdamskiej Ziggo Dome. Wkrótce mają zostać ogłoszeni również goście specjalni, którzy dołączą do trasy.

Bilety na koncert w Łodzi. Kiedy rusza sprzedaż?

Fani, którzy chcą mieć pewność, że zobaczą zespół na żywo, powinni przygotować się do startu sprzedaży biletów. Ekskluzywna przedsprzedaż dla fanów na stronie zespołu już ruszyła. Z kolei przedsprzedaż dla posiadaczy kart Mastercard Banku Pekao S.A. rozpocznie się w poniedziałek, 30 listopada, o godz. 10:00 i potrwa do środy, 2 grudnia, do godz. 10:00.

Ogólna sprzedaż biletów na koncert w Łodzi rozpocznie się w środę, 2 grudnia, o godzinie 11:00 na stronie LiveNation.pl.

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