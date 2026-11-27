Formacja Testament ma już 10 nowych utworów! Gitarzysta Eric Peterson zdradza plany grupy na 2027 rok

Amerykańscy weterani thrash metalu z zespołu Testament nie zamierzają bynajmniej zwalniać tempa. Choć grupa wypuściła w 2025 roku w świat album Para Bellum, to muzycy nie marnują czasu i pracują nad premierowymi utworami.

W rozmowie z chilijskim serwisem PowerOfMetal.cl gitarzysta Eric Peterson opowiedział o planach zespołu na najbliższe miesiące.

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Muzyk przyznał wprost, że grupa ma już gotowy zarys nowego materiału i planuje wejść do studia w przyszłym roku.

W tym roku razem z naszym perkusistą [Chrisem Dovasem - przyp. red.] pisaliśmy utwory. Mamy już ok. 10 nowych numerów, więc jesteśmy tym naprawdę podekscytowani. Latem 2027 spróbujemy znaleźć trochę czasu i być może wejdziemy do studia, żeby je nagrać –powiedział Peterson.

Warto wspomnieć, że jakiś czas temu wokalista Chuck Billy – w rozmowie z podcastem Appetite For Distortion – powiedział, że zespół wszedł w wyjątkowo płodny etap kariery. –Jesteśmy w tak dobrym miejscu, że przy obecnym tempie prawdopodobnie będziemy wydawać płyty co dwa lata, a nie co cztery, co jest dla nas bardzo dobrą wiadomością –uzupełnił.

Testament ponownie zagra w Polsce w 2027

Zanim jednak na rynku ukaże się następca Para Bellum, to muzycy Testament zagrają w naszym kraju. Przypomnijmy, że formacja będzie towarzyszyła Megadeth na trasie Breakout: Hibernation Of The Nations. Obie te kapele, a także Black Label Society dowodzony przez Zakka Wylde'a, zobaczymy 2 kwietnia 2027 w krakowskiej Tauron Arenie.

–Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tej trasie, zależało nam, by była prawdziwym świętem metalu. Black Label Society i Testament to zespoły, które darzymy ogromnym szacunkiem, a ich udział sprawi, że te koncerty będą jeszcze bardziej wyjątkowe. Ten skład reprezentuje kilka dekad historii ciężkiej muzyki –zapowiedział, cytowany w informacji prasowej, Dave Mustaine, wokalista i gitarzysta Megadeth.

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