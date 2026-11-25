W noc Bożego Narodzenia 1976 roku, czyli 50 lat temu, na trasie łączącej Połaniec i Zrębin doszło do jednej z najbardziej wstrząsających zbrodni w powojennych dziejach Polski. Brutalnie zamordowano wówczas będącą w piątym miesiącu ciąży Krystynę Łukaszek, jej męża Stanisława oraz jej dwunastoletniego brata Miecia Kalitę. Choć zdarzenie widziało kilkadziesiąt osób, nikt nie powstrzymał sprawców, a prawdę objęto zbiorową zmową milczenia. Pół wieku po tych wydarzeniach platforma HBO Max wraca do sprawy po raz drugi. Wcześniej historię tę językiem fabuły przedstawił serial „Wśród nocnej ciszy” w reżyserii Jana Holoubka i Macieja Kowalewskiego, inspirowany prawdziwymi okolicznościami oraz reportażem Wiesława Łuki "Nie oświadczam się". Teraz do widzów trafi film dokumentalny "Noc truchleje. Zbrodnia połaniecka", zawierający świadectwo żyjących świadków i uczestników tamtych zajść.

Zdzisława Kalita walczyła o prawdę. Kulisy śledztwa w dokumencie HBO Max

Produkcja „Noc truchleje. Zbrodnia połaniecka” przypomina zbrodnię, która wstrząsnęła powojenną Polską. Dokument przybliża wielomiesięczne śledztwo prowadzone w atmosferze strachu, gróźb, przekupstwa oraz solidarności lokalnych mieszkańców.

Kluczową rolę w całej sprawie odegrała matka Krystyny i Miecia, Zdzisława Kalita. Kobieta nie zaakceptowała oficjalnej wersji zdarzeń i samotnie, z ogromną determinacją, domagała się wyjaśnienia okoliczności śmierci swoich dzieci. To właśnie upór Zdzisławy Kality doprowadził do wznowienia sprawy i zainicjował przełomowe kroki śledczych. Jednocześnie produkcja ukazuje działania policjantów oraz prokuratorów, którzy zmagali się nie tylko z brakiem dowodów, ale przede wszystkim z niemal całkowitą zmową milczenia w lokalnej społeczności.

Henryk Buczek i skazany Henryk Witek w dokumencie. Kto jeszcze zabiera głos?

Twórcy oparli dokument na materiałach archiwalnych, aktach sądowych, ekspertyzach kryminalistycznych, a także wspomnieniach świadków i relacjach uczestników procesu oraz śledztwa. W filmie najważniejsze są wypowiedzi osób bezpośrednio zaangażowanych w sprawę.

Rolę przewodnika po wydarzeniach pełni oficer śledczy Henryk Buczek, który prowadził dochodzenie dotyczące zbrodni połanieckiej. Głos zabierają również opisujący sprawę od samego początku dziennikarz Wojciech Malicki, autor reportażu „Nie oświadczam się” Wiesław Łuka oraz karnistka Hanna Gajewska-Kraczkowska, tłumacząca zawiłości trudnego śledztwa. Autorzy dokumentu dotarli także do jednego ze skazanych, Henryka Witka, który po latach przedstawia tamte zajścia z własnej perspektywy.

Relacje uczestników odsłaniają kolejne elementy sprawy, w tym mechanizmy manipulacji, zastraszania i składania fałszywych zeznań, kroki podejmowane przez instytucje państwowe oraz proces zakończony bezprecedensowymi wyrokami. „Noc truchleje. Zbrodnia połaniecka” traktuje o granicach ludzkiego strachu, odpowiedzialności za milczenie i odwadze, by stanąć po stronie prawdy. Obecność ekspertów pozwala szukać odpowiedzi na wciąż aktualne pytania o to, jak rodzi się zbiorowa obojętność, dlaczego ludzie odwracają wzrok wobec zła i ile determinacji potrzeba, by po tragedii odbierającej wszystko dalej walczyć o sprawiedliwość.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" z czwartym sezonem? Prime Video podjęło decyzję

Grzegorz Jankowski i Krzysztof Kudelski wyreżyserowali film. Kiedy premiera na HBO Max?

Za reżyserię dokumentu "Noc truchleje. Zbrodnia połaniecka" odpowiadają Grzegorz Jankowski, który napisał również scenariusz, oraz Krzysztof Kudelski. Zdjęcia zrealizował Adam Palenta, muzykę skomponował Daniel Sałaciński, natomiast montażem zajęli się Jerzy Zawadzki i Tomasz Bochniak. Producentami z ramienia Lulu Production są Olga i Bartosz Cerkascy, a ze strony HBO Max za produkcję odpowiada Magda Szczawińska. Film zadebiutuje w serwisie 1 stycznia 2027 roku.

PRZECZYTAJ TEŻ: Leszek Lichota zdradza kulisy powstawania "Znieczulenia". Kręcenie katastrofy zajęło kilkanaście dni

Jan Holoubek i ludzkie potwory. Reżyser zdradza kulisy serialu "Wśród nocnej ciszy"