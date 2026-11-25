Led Zeppelin uznawany jest za jeden z najbardziej ikonicznych w historii muzyki. Grupa powstała w 1968 roku na gruzach The Yardbirds i początkowo działała jako The New Yardbirds, zmieniając ostatecznie nazwę na tę już ikoniczną.

Brytyjska formacja zadebiutowała w 1969 roku, jednak to nie Led Zeppelin I, a kolejna płyta, również zaprezentowana w 69' Led Zeppelin II okazała się być przełomem, zapewniając jej popularność i uznanie w branży. W dużej mierze zadziało się tam dzięki kawałkom Whole Lotta Love oraz Ramble On.

Led Zeppelin - 5 ciekawostek o albumie "Led Zeppelin IV" | Jak dziś rockuje?

Szczytowy okres działalności Led Zeppelin przypadł na lata 70. To wtedy ukazał się ikoniczny po dziś dzień album Led Zeppelin IV, a sama formacja na kolejnych wydawnictwach nie bała się eksperymentować z brzmieniem.

Do tego wszystkiego dochodziły oczywiście energetyczne, pełne hard rockowej mocy, przyciągające tłumy koncerty. To w dużej mierze dzięki nim właśnie w latach 70. o Led Zeppelin zwykło się mówić "największy zespół na świecie".

Nagranie z kultowego koncertu Led Zeppelin sprzed niemal 50 lat trafiło do sieci

Fani i fanki Led Zeppelin bardzo dobrze wiedzą o tym, że w Internecie niezwykle żywy jest ruch, który aktywnie stara się docierać do dawnych, archiwalnych nagrań występów zespołu, odrestaurowywać je i następnie udostępniać za darmo w sieci.

Teraz w Internecie pojawiło się kolejne wideo, przedstawiające Led Zeppelin w akcji w 1977 roku. Chodzi o pokaz, jaki grupa zagrała niemal 50 lat temu w nowojorskim Madison Square Garden - był to czwarty z sześciu, które Zeppelin zagrali tego roku w Ameryce, które były równocześnie ostatnimi grupy w USA, w których udział wziął John Bonham.

Koncert został zarejestrowany przez 17-letniego ówcześnie fana Jeffa Ballenberga, który "przemycił" na koncert kamerę Super 8. Jak dziś wspomina mężczyzna, krótko po powstaniu pokazał wideo kilku znajomym - po czym na lata schował je w pudle, które przeleżało dekady w garażu. Ostatecznie Ballenberg wrócił do zarejestrowanej przez siebie perełki, a ta trafiła w ręce niezawodnego LedZepFilm, za sprawą którego nagranie mogło trafić do sieci.

Obejrzyj trwające 6 minut wideo poniżej. Słychać na nim m.in. The Song Remains the Same, In My Time of Dying, Black Country Woman czy Kashmir.

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