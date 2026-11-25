Led Zeppelin uznawany jest za jeden z najbardziej ikonicznych w historii muzyki. Grupa powstała w 1968 roku na gruzach The Yardbirds i początkowo działała jako The New Yardbirds, zmieniając ostatecznie nazwę na tę już ikoniczną.
Brytyjska formacja zadebiutowała w 1969 roku, jednak to nie Led Zeppelin I, a kolejna płyta, również zaprezentowana w 69' Led Zeppelin II okazała się być przełomem, zapewniając jej popularność i uznanie w branży. W dużej mierze zadziało się tam dzięki kawałkom Whole Lotta Love oraz Ramble On.
Szczytowy okres działalności Led Zeppelin przypadł na lata 70. To wtedy ukazał się ikoniczny po dziś dzień album Led Zeppelin IV, a sama formacja na kolejnych wydawnictwach nie bała się eksperymentować z brzmieniem.
Do tego wszystkiego dochodziły oczywiście energetyczne, pełne hard rockowej mocy, przyciągające tłumy koncerty. To w dużej mierze dzięki nim właśnie w latach 70. o Led Zeppelin zwykło się mówić "największy zespół na świecie".
Nagranie z kultowego koncertu Led Zeppelin sprzed niemal 50 lat trafiło do sieci
Fani i fanki Led Zeppelin bardzo dobrze wiedzą o tym, że w Internecie niezwykle żywy jest ruch, który aktywnie stara się docierać do dawnych, archiwalnych nagrań występów zespołu, odrestaurowywać je i następnie udostępniać za darmo w sieci.
Teraz w Internecie pojawiło się kolejne wideo, przedstawiające Led Zeppelin w akcji w 1977 roku. Chodzi o pokaz, jaki grupa zagrała niemal 50 lat temu w nowojorskim Madison Square Garden - był to czwarty z sześciu, które Zeppelin zagrali tego roku w Ameryce, które były równocześnie ostatnimi grupy w USA, w których udział wziął John Bonham.
Koncert został zarejestrowany przez 17-letniego ówcześnie fana Jeffa Ballenberga, który "przemycił" na koncert kamerę Super 8. Jak dziś wspomina mężczyzna, krótko po powstaniu pokazał wideo kilku znajomym - po czym na lata schował je w pudle, które przeleżało dekady w garażu. Ostatecznie Ballenberg wrócił do zarejestrowanej przez siebie perełki, a ta trafiła w ręce niezawodnego LedZepFilm, za sprawą którego nagranie mogło trafić do sieci.
Obejrzyj trwające 6 minut wideo poniżej. Słychać na nim m.in. The Song Remains the Same, In My Time of Dying, Black Country Woman czy Kashmir.