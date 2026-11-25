Ryan McCombs po raz drugi odchodzi z Drowning Pool! Wokalista wydał obszerne oświadczenie

Wokalista Ryan McCombs ogłosił, że ponownie żegna się z zespołem Drowning Pool. Informacja pojawiła się w mediach społecznościowych artysty 23 listopada 2026 roku. W obszernym wpisie McCombs podsumował ostatnie trzy lata spędzone na scenie z amerykańską formacją, która jest znana z utworu Bodies, podziękował fanom i wyjaśnił, co skłoniło go do podjęcia takiej właśnie decyzji.

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Po kilku niesamowitych i kopiących tyłek latach nadszedł czas, abym ja i Drowning Pool oficjalnie poszli własnymi drogami, wkraczając w 2027 rok. Uznaliśmy, że to właściwy moment dla wszystkich zaangażowanych stron. Chciałbym podziękować chłopakom za ostatnie trzy lata. Zaszczytem było ponownie śpiewać słowa Dave’a [Williamsa, zmarłego oryginalnego wokalisty grupy – przyp. red.], a także utwory, które napisaliśmy razem przed laty. Cieszę się, że znów mogliśmy się śmiać, tworzyć wspomnienia i dzielić razem scenę. Życzę im wszystkiego, co najlepsze na przyszłość –napisał McCombs na Instagramie.

Przypomnijmy, że wokalista po raz pierwszy dołączył do Drowning Pool w 2005, zastępując Jasona "Gonga" Jonesa. Z nim zespół nagrał dwa studyjne albumy – Full Circle (2007) oraz Drowning Pool (2010). W 2011 McCombs opuścił DP, a jego miejsce zajął wówczas Jasen Moreno. W 2023 ponownie stanął za mikrofonem tej formacji.

Na ten moment muzycy Drowning Pool nie skomentowali tej decyzji wokalisty.

Wokalista zdradził, że teraz zamierza w pełni skupić się na swojej macierzystej formacji, SOiL. –Ostatnie kilka lat było pod względem twórczym absolutnie niesamowite dla naszej czwórki (w tym TJ-a). Pisaliśmy, nagrywaliśmy i budowaliśmy coś, czym jestem szczerze podjarany, a biorąc pod uwagę odbiór naszego nowego singla "Enemy-X", jasne jest, że przed SOiL jeszcze wiele rozdziałów –wyjaśnił McCombs.

Warto nadmienić, że SOiL podpisał, nie tak dawno, kontrakt z wytwórnią Better Noise Music. A w 2027 na rynku ma się ukazać nowy album formacji.

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