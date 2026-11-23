Rockowa legenda w nowej odsłonie

Polskie zespoły rockowe wszech czasów. Ranking grup, które zmieniły historię rodzimego gitarowego grania

Rezerwat: fuzja doświadczenia i świeżej krwi

Szykujcie się na solidną dawkę polskiego rocka! Już 29 listopada na scenie krakowskiego Klubu Zaścianek zamelduje się legendarny Rezerwat. Zespół, który od dekad kształtuje brzmienie łódzkiej sceny, powraca w nowej, energetycznej odsłonie. Zanim jednak usłyszymy klasyki, wieczór otworzy krakowsko-katowicka formacja Brzeg, serwując porcję progresywnych dźwięków. Uwaga, ważna informacja dla wybierających się na koncert – wydarzenie zostało przeniesione do Klubu Zaścianek.

Rezerwat to znacznie więcej niż sentymentalna podróż w czasie. To reanimowana z inicjatywy współzałożyciela, gitarzysty Wiktora Daraszkiewicza (znanego z Proletaryatu), rockowa maszyna napędzana nową energią. U jego boku stoi skład złożony z wybitnych muzyków łódzkiej sceny: charyzmatyczny wokalista Dawid Wajszczyk (lider Black Radio), basista Darek „Bedek” Bełdowski (współpracował m.in. z IRA i Moskwą), klawiszowiec Jerzy Wcisło oraz perkusyjny mistrz Piotr Pniak (Proletaryat, Sexbomba).

Choć historia grupy sięga 1982 roku i wygranej na festiwalu Rockowisko, zespół nie spoczywa na laurach. Spodziewajcie się nie tylko nieśmiertelnego „Zaopiekuj się mną”, ale też odświeżonych wersji „Parasolek” czy „Kochać ciebie” oraz zupełnie nowego materiału. Zanim jednak scena zapłonie energią legendy, wieczór otworzy krakowsko-katowicki Brzeg. To propozycja dla fanów progresywnego rocka, którzy cenią sobie nieoczywiste struktury i polskie teksty. Grupa promuje swój konceptualny album „•—•—•—”, będący jednym, wielowątkowym utworem opowiadającym o radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami. Ich muzyka, jak sama nazwa wskazuje, to zaproszenie do przekroczenia granicy i zanurzenia się w czymś nieznanym i intrygującym.

Kraków, gotowi na spotkanie pokoleń?

Listopadowy wieczór w Krakowie zapowiada się jako spotkanie legendy z nową falą. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak klasyczne polskie rockowe hity brzmią w rękach odświeżonego składu Rezerwatu, a jednocześnie dać się porwać koncepcyjnej podróży z zespołem Brzeg. Niezależnie od tego, czy szukasz sentymentalnego powrotu do korzeni, czy nowych, muzycznych doznań, ten koncert ma coś do zaoferowania. Widzimy się 29 listopada w Klubie Zaścianek, by na własne uszy przekonać się o sile rocka, który nie ma daty ważności.