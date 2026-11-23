Już w grudniu 2023 roku zespół Sepultura, któremu w ostatnich latach przewodził Andreas Kisser, ogłosił szczegóły swojej pożegnalnej trasy koncertowej. Ta potrwała aż do listopada tego roku, a ostatni koncert w jej ramach już za nami.

Odbył się on dokładnie 7 listopada w Suhai Music Hall w São Paulo. Choć fani i fanki mieli nadzieję, że pojawią się na nim założyciele Sepultury: Max i Igor Cavalera, to tak się ostatecznie nie stało. Fakt, iż Sepultura zeszła już ze sceny oczywiście nie uszła ich uwadze.

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Igor Cavalera nie ma wątpliwości co do przyszłości Sepultury

Wyraz dał temu w serii pytań i odpowiedzi podczas Transmissions Festival w Rzymie Igor Cavalera. W jednym z nich bębniarz został zapytany o to, dlaczego nie uważa występu Sepultury z 7 listopada za jej rzeczywiście ostatni.

Jak wyjaśnił Igor, uważa, że kilkanaście dni temu zakończyła się tylko jedna, bardzo konkretna wersja Sepultury. Dodał, że on i jego brat wciąż grają napisane przez siebie, słynne kawałki Sepultury w ramach działającego i mającego się wciąż świetnie projektu Cavalera. Perkusista stwierdził także: "Wciąż jesteśmy bardzo silni i po prostu robimy swoje".

Sepultura naprawdę już nigdy nie zagra?

Sam Kisser jeszcze przed ostatnim na pożegnalnej trasie koncercie tłumaczył, że nie wyklucza tego, że Sepultura będzie jeszcze występowała. Gitarzysta zaznaczał jednak, że mowa tu raczej o okazjonalnych i bardzo szczególnych sytuacjach.

Sama formacja zaś ogłosiła już, że w przyszłym roku światło dzienne ujrzy jej album koncertowy. Ma on być naprawdę imponujący i liczyć sobie aż około czterdzieści utworów! Na ten moment dokładna data premiery wydawnictwa nie jest jednak jeszcze znana. Więcej na ten temat przeczytasz poniżej:

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