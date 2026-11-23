Wielki powrót po latach! David Reece, były wokalista Accept, znów zaśpiewał z zespołem na jednej scenie

Świętująca w tym roku swoje 50-lecie niemiecka grupa Accept nie przestaje zaskakiwać fanów. Podczas koncertu w klubie Turbinenhalle w niemieckim Oberhausen w ramach jubileuszowej trasy Teutonic Titans, który odbył się 21 listopada 2026, na scenie pojawił się nieoczekiwany gość. Był nim David Reece, były wokalista zespołu.

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Przypomnijmy, że dołączył on do składu w 1989 roku i zastąpił w nim charyzmatycznego Udo Dirkschneidera. Głos Reece'a możemy usłyszeć na albumie Eat The Heat (1989), który spotkał się z dość chłodnym przyjęciem zarówno ze strony fanów, jak i dziennikarzy muzycznych. Wewnątrz grupy wówczas też nie działo się najlepiej. Napięcia sięgnęły zenitu w połowie trasy koncertowej – po bójce Reece’a z basistą Peterem Baltesem w Chicago zespół zawiesił działalność. Powrócił w 1993, ale ponownie z Dirkschneiderem na pokładzie.

Na szczęście, po ponad trzech dekadach topór wojenny został oficjalnie zakopany. Reece, podczas wspomnianego koncertu, połączył siły z obecnym frontmanem Accept, Markiem Tornillo, i wspólnie wykonali dwa utwory. Najpierw publiczność usłyszała kompozycję pochodzącą z ery Eat the Heat, a mianowicie Hellhammer, a w trakcie bisów Reece powrócił, żeby dołączyć do wykonania kultowego Balls to the Wall.

To jednak nie koniec niespodzianek. Były wokalista Accept, który na co dzień mieszka we Włoszech, ma ponownie wystąpić z zespołem na początku grudnia w Mediolanie.

A jak w ogóle doszło do tego, że Reece ponownie stanął na scenie z grupą? W rozmowie z kanadyjskim programem The Metal Voice wokalista zdradził, że wszystko zaczęło się w sierpniu tego roku od wiadomości od gitarzysty Wolfa Hoffmanna.

Byłem w Bułgarii na festiwalu, zadzwonił nieznany numer z USA. Nie odebrałem, bo boję się tych wszystkich oszustw z AI, które kopiują głos. Chwilę później wpadł e-mail. Patrzę, że to Wolf Hoffmann. Pomyślałem: "To na pewno żart" Otworzyłem jednak wiadomość i zaniemówiłem. Napisał: "Cześć David, jak się masz? Byłbym zaszczycony, gdybyś dołączył do Accept na żywo i zaśpiewał z nami kilka numerów podczas nadchodzącej trasy na 50-lecie". Prawie się popłakałem. Poczułem, jak spada ze mnie ogromny ciężar. Zawsze miałem do Wolfa ogromny szacunek. W przeszłości obrzucaliśmy się błotem, ale jesteśmy dorosłymi ludźmi. Cieszę się, że możemy stanąć razem na scenie i uśmiechnąć się do fanów –powiedział David Reece.

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Skoro jesteśmy przy temacie koncertów, to niemiecki zespół dotrze w tym roku do Polski. Muzycy wystąpią 9 grudnia 2026 w PreZero Arenie w Gliwicach. Na scenie pojawią się także dwie inne kapele: Dynazty oraz Enforcer (zastąpił w składzie ogłoszono wcześniej Tailgunner). Organizatorem jest Knock Out Productions.

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