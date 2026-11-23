Leśniczówka Rock'n'Roll Cafe, znana także jako Dom Pracy Twórczej „Leśniczówka”. to miejsce bardzo dobrze znanr środowisku artystycznemu, przede wszystkim blues-rockowemu, z terenów Śląska. Miejsce powstało w 1983 roku i zlokalizowane jest w Chorzowie w samym sercu tamtejszego Parku Śląskiego.

Przez lata działalności w Leśniczówce grały największe rodzime gwiazdy gitarowego świata, miejsce zaś przeżywało swoje lepsze i gorsze momenty. Jak pisze sam klub na swojej stronie internetowej:

W roku 2010 nastąpił prawdziwy przełom. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu muzyków witał w Leśniczówce dziurawy dach i obawa, że kultowe miejsce przestanie istnieć. Leśniczówkę w swoje ręce wziął młody człowiek, który pała wielką miłością do tego miejsca. Człowiekiem tym jest Rafał Fortuna. To za jego sprawą klub uzyskał taki wygląd jaki ma obecnie. Wymienione zostało niemal wszystko .. ale klimat pozostał nienaruszony.

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Leśniczówka została przejęta! Co wiadomo w sprawie?

Nieoczekiwanie w godzinach porannych w piątek 20 listopada na koncie Leśniczówki na Facebooku pojawił się zaskakujący, choć krótki wpis, w którym ogłoszono, że klub został przejęty przez Park Śląski.

Dopiero w kolejnym oświadczeniu nieco obszerniej wyjaśniono, co się dokładnie stało. Jak wskazano, do lokalu wszedł komornik, który dokonał eksmisji. Miało się to zadziać na polecenie zarządcy spółki, a powodem całej sytuacji miało być brak wywiązania się przez dotychczasowego najemcę klubu, Sławomira Bieguna, z zobowiązań finansowych oraz dokumentacja, która ma świadczyć o "braku umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej przez dotychczasowego najemcę". Jak poinformowała rzeczniczka spółki Aneta Miler, już od dłuższego czasu podejmowane były próby rozwiązania problematycznej sytuacji, ostatecznie jednak umowa dzierżawy została zakończona 6 sierpnia tego roku. Pomimo wezwań, lokal nie został jednak zdany, w związku z czym wyznaczony został termin eksmisji.

Informujemy, że 20 listopada 2026 r. odbyły się czynności egzekucyjne związane z wydaniem nieruchomości, w której funkcjonował obiekt Leśniczówka Rock'n'Roll Cafe. W ich wyniku Park Śląski im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. odzyskał nieruchomość i ponownie przejął ją do swojej dyspozycji. Zakończenie umowy dzierżawy nastąpiło 6 sierpnia 2026 r. Decyzja o jej wypowiedzeniu była poprzedzona długotrwałymi próbami uregulowania sytuacji związanej z realizacją zobowiązań wynikających z umowy, w tym opłat czynszowych i należności za media. Ponieważ nieruchomość nie została przekazana po zakończeniu umowy, konieczne było przeprowadzenie formalnej procedury egzekucyjnej. Chcemy podkreślić, że naszym celem było i pozostaje przede wszystkim uporządkowanie sytuacji prawnej nieruchomości oraz zapewnienie właściwego gospodarowania majątkiem Parku Śląskiego - brzmi oświadczenie Zarząd Parku Śląskiego im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.

Zarząd Parku Śląskiego wskazuje także, że klub jest w bardzo złej kondycji, a przeprowadzona w nim kontrola budowlana zakwestionowała jego stan techniczny.

Dotychczasowy najemca Leśniczówki tłumaczy jednak oskarżenia o zaległości finansowe wskazując, że te mają związek z faktem iż z własnej kieszeni pokrywał on koszty "które ponosiliśmy na nieruchomość w celu ochrony jej przed dalszą degradacją".

Jak poinformowano za pośrednictwem strony slazag.pl, Sławomir Biegun tłumaczy, że z prywatnych środków ponosił koszty utrzymania budynku, który jest zabytkiem. Wyjaśnia, że przeznaczył około 80 tysięcy złotych na naprawę uszkodzonego, przeciekającego dachu i wymianę instalacji elektrycznej, która stwarzała zagrożenie pożarowe. Zdaniem dotychczasowego najemcy, środki finansowe, jakie poniósł na remont, pokrywają zobowiązania wobec spółki i jest on zdania, że powinny został uwzględnione w rozliczeniu. Biegun zaznacza, że zamierza walczyć o Leśniczówkę i ma nadzieję, że rozgłos wokół całej sytuacji będzie miał na to wpływ.

Co dalej z zaplanowanymi koncertami i samą Leśniczówką?

Jak przekazano, trwają prace, aby koncerty, które miały się odbyć w najbliższych dniach w Leśniczówce przenieść do innych, zaprzyjaźnionych lokalnych klubów.

Co z samym klubem, który uznawany jest za jeden z najstarszych w Polsce? Jak zapowiada zarząd Parku Śląskiego, wbrew obawom organizacji społecznych, nie ma planów zmiany profilu tego konkretnego miejsca. Na ten moment priorytetem ma być remont klubu, jego odnowienie i przywrócenie funkcjonalności, kolejno zaś zostanie ogłoszony konkurs na nowego najemcę.

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