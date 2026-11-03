Dlaczego 2Progi się zamykają? Ekipa kultowego lokalu w Poznaniu wydała oficjalne oświadczenie

Na początku listopada 2026 roku w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że poznański klub 2Progi niebawem zakończy działalność z przyczyn niezależnych od przedstawicieli tego miejsca. Przekazano ponadto, że zanim klub się zamknie, odbędą się tu jeszcze dwa wydarzenia przed końcem roku. 17 grudnia na scenie 2Progów wystąpi Ninja Episkopat, a dzień później odbędzie się koncert Pure Reason.

Wspomniany komunikat wywołał ogromne poruszenie wśród fanów muzyki. W związku z tym właściciele klubu postanowili otwarcie przedstawić sytuację i wyjaśnić, co dokładnie stanęło na drodze do dalszego funkcjonowania miejsca w dotychczasowej lokalizacji.

Polskie zespoły rockowe wszech czasów. Ranking grup, które zmieniły historię rodzimego gitarowego grania

Głównym powodem decyzji okazały się kwestie formalno-budowlane powiązane z infrastrukturą budynku. Po oddaniu do użytku drugiego skrzydła akademika, w którym mieści się klub, znacząco zmieniły się oficjalne wymogi ochrony przeciwpożarowej.

– Jako klub nie byliśmy niestety w stanie ich spełnić. Same warunki bezpieczeństwa naszych gości nie uległy zmianie, jednak nowych wymogów formalnych nie byliśmy w stanie spełnić –czytamy.

Przez ostatnie pół roku przedstawiciele 2Progów intensywnie poszukiwali nowej lokalizacji na terenie Poznania. Niestety, żaden z lokali nie spełniał kryteriów dotyczących akustyki, aranżacji przestrzeni oraz logistyki koncertowej.

Ponadto właściciele wspomnianego klubu stanowczo zaprzeczyli plotkom o rzekomych problemach finansowych, które pojawiły się w sieci.

–Prawdą jest, że kupiliśmy klub Pod Minogą. Poprzedni właściciel zapytał nas, czy chcielibyśmy go przejąć, ponieważ chciał oddać go w dobre ręce – ludzi doświadczonych, którym ufa. Obecnie remontujemy dolną część klubu, a górną już odświeżyliśmy. Mamy nadzieję, że pod koniec grudnia obie części będą otwarte i Minoga wróci do pełnego działania. Dodatkowo w marcu przejęliśmy klub Próżność, który obecnie działa pod nazwą SZUM – koncerty. Ze względu na swoją wielkość to właśnie on przejmie większość koncertów zaplanowanych w 2 Progach na wiosnę 2027 roku –poinformowali przedstawiciele 2Progów w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku.

To jeszcze nie wszystko... Chodzi o Klub Kwadrat (dawna Meskalina). To najnowszy projekt ekipy, który jest obecnie dostosowywany do organizacji koncertów.

Właściciele dziękują wszystkim za dotychczasowe wsparcie i zachęcają do śledzenia ich profilów w mediach społecznościowych, gdzie publikowane będą szczegóły dotyczące nadchodzących wydarzeń w nowych przestrzeniach.

Ikony świata rocka i metalu, które zmarły w 2026: