Dave Gahan pierwszy raz od dłuższego czasu pokazał się publicznie! Muzyk Depeche Mode pojawił się na premierze filmu z Johnnym Deppem

Dave Gahan to już prawdziwa ikona muzyki. Karierę rozpoczął już w latach 80. Okazuje się, że muzyka stała się dla niego prawdziwym ratunkiem od ostatecznego zejścia na złą drogę. Jako nastolatek Dave naprawdę mocno rozrabiał, w efekcie czego aż trzykrotnie stawał przed sądem dla nieletnich.

Ostatecznie w 1980 roku Gahan dołączył do nowopowstałego zespołu Composition of Sound, który krótko po tym, gdy stał się jego częścią zmienił nazwę na Depeche Mode. Muzyk bardzo szybko zwrócił na siebie uwagę słuchaczy i słuchaczek, a to za sprawą niezwykle charakterystycznego wokalu.

Dave Gahan przez lata skupiał się na działaniu w obrębie macierzystej formacji. Ostatecznie dopiero w 2003 roku zadebiutował pod nazwiskiem solowym, wydając krążek Paper Monsters, a cztery lata później zaprezentował kolejną autorską płytę - Hourglass. Gahan ma już także na koncie trzy wydawnictwa, nagrane we współpracy z duetem Soulsavers: The Light the Dead See, Angels & Ghosts oraz Imposter.

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Dave Gahan pokazał się na premierze filmu "Ebenezer"

Choć przed laty bywało z tym różnie, na obecnym etapie życia frontman Depeche Mode zdecydowanie strony od życia, które sprawiałoby, że lądowałby na pierwszych stronach gazet. Muzyk skupia się na prywatnym życiu i stosunkowo rzadko pokazuje się na branżowych imprezach.

Wyjątek miał miejsce w niedzielę 1 listopada. Dave Gahan, wraz z żoną aktorką i filmowczynią Jennifer Sklias, pojawił się na pokazie specjalnym filmu Ebenezer. To nadchodząca produkcja, oparta na słynnej Opowieści wigilijnej Karola Dickensa, w której w rolę główną wciela się Johnny Deep, który powraca tym samym po latach niebytu do Hollywood.

Muzyk Depeche Mode niespodziewanie pojawił się na pokazie, prezentując się publicznie pierwszy raz od dłuższego już czasu, najpewniej od grudnia 2024 roku. To wtedy wokalista wziął udział w specjalnym koncercie, zorganizowanym z okazji rocznicy 60. urodzin nieżyjącego Marka Lanegana, na którym także wystąpił.

Zobacz zdjęcia Dave'a Gahana na premierze filmu Ebenezer (który trafi do kin już 13 listopada):