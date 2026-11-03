Depeche Mode na soundtracku do nowych "Igrzysk śmierci"! Kiedy premiera?

Jeszcze w 2022 roku wydawało się, że zespół Depeche Mode nie ma przed sobą przyszłości. Po śmierci Andy'ego Fletchera fani i fanki zespołu obawiali się, że pozostali żyjący jego członkowie: Dave Gahan i Martin Gore, podejmą decyzję o zakończeniu działalności.

Tak się nie stało, a w sierpniu 2022 roku Panowie dali do zrozumienia, że pracują w studiu nagraniowym. Ostatecznie jesienią dostaliśmy oficjalną zapowiedź pierwszej od aż sześciu lat studyjnej płyty Depeche Mode, zatytułowanej Memento Mori. Od razu stało się jasne, że jej promocji towarzyszyć będzie trasa koncertowa.

Depeche Mode - przełomowe single zespołu / Eska Rock

"Memento Mori World Tour" rozpoczęła się w marcu 2023 roku i już w sierpniu dotarła - na dwa koncerty - do Polski. Formacja zagrała wtedy w Warszawie i w Krakowie, wróciła po zaledwie sześciu miesiącach na kolejne dwa pokazy, które odbyły się w lutym 2024 roku w łódzkiej Atlas Arenie.

Seria występów zakończyła się trzema występami w niemieckiej Kolonii w kwietniu 2024 roku. Od tamtej pory o zespole jest niezwykle cicho - nieoczekiwanie zwrócił się on do swoich fanów z ekscytującą informacją.

Utwór Depeche Mode w nowej wersji trafi na soundtrack filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"

Jak poinformowała formacja w poniedziałek 2 listopada, będzie miała ona swój maleńki udział w ścieżce dźwiękowej filmu Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek! Znajdzie się na niej nowa wersja utworu Survive. Oryginalnie trafił on na wydany w grudniu ubiegłego roku album koncertowy Memento Mori: Mexico City.

Na soundtracku do nowych Igrzysk śmierci znajdzie się nowy mix utworu, za powstanie którego odpowiedzialna jest KÁRYYN - amerykańska artystka, w swojej twórczości skupiona na muzyce elektronicznej. Survive (Arena Mix) | KÁRYYN Rework będzie miał swoją premierę 13 listopada, czyli w dniu ukazania się całej ścieżki dźwiękowej. Poza nową wersją kompozycji Depeche Mode znajdą się na niej także utwory m.in. Stevie Nicks, The Cure, Violet Grohl czy opublikowane już Black Stars od The Smashing Pumpkins.

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